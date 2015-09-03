RSS
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
розміщення нових
заявок на міняйло

розміщення нових заявок на міняйло
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:07

розміщення нових заявок на міняйло

02,03,2026 та 04,03,2026 розміщую нові заявки на купівлю продаж валюти т.як займаюсь обміном валюти на постійній основі, заявки не відбраєаються в списку оголошень, активацію оголошення роблю - відправляю смс з текстом/ на номер 0503462623, смс відправляеться, але оголошення не відображається у списку охолошень на сайті з кіпівлі /продажу валюти. Прошу налагодити безперебійну роботу сайту з розміщення оголошень на купівлю/продаж валюти, Дякую
bankyr2015
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 13:16

  bankyr2015 написав:02,03,2026 та 04,03,2026 розміщую нові заявки на купівлю продаж валюти т.як займаюсь обміном валюти на постійній основі, заявки не відбраєаються в списку оголошень, активацію оголошення роблю - відправляю смс з текстом/ на номер 0503462623, смс відправляеться, але оголошення не відображається у списку охолошень на сайті з кіпівлі /продажу валюти. Прошу налагодити безперебійну роботу сайту з розміщення оголошень на купівлю/продаж валюти, Дякую

Добрий день, шановний bankyr2015!
Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок на Міняйло. Команда працює над стабілізацією роботи сервісу, але це може зайняти невизначений період часу.

Розмістити заявки на обмін валют можна на

Валютному аукціоні "Мінфіну"

Інструкція: Як користуватись Валютним аукціоном

З повагою, Ірина
Ірина_
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

