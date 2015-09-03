|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Вів 03 бер, 2026 13:07
розміщення нових заявок на міняйло
02,03,2026 та 04,03,2026 розміщую нові заявки на купівлю продаж валюти т.як займаюсь обміном валюти на постійній основі, заявки не відбраєаються в списку оголошень, активацію оголошення роблю - відправляю смс з текстом/ на номер 0503462623, смс відправляеться, але оголошення не відображається у списку охолошень на сайті з кіпівлі /продажу валюти. Прошу налагодити безперебійну роботу сайту з розміщення оголошень на купівлю/продаж валюти, Дякую
Додано: Вів 03 бер, 2026 13:16
Добрий день, шановний bankyr2015!
Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок на Міняйло. Команда працює над стабілізацією роботи сервісу, але це може зайняти невизначений період часу.
Розмістити заявки на обмін валют можна на
З повагою, Ірина
