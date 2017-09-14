RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:08

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.

до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...

Не існувало.
Но очень многие выезжали без всяких программ.
Хоть тушкой, хоть чучелом. ......

Да - на всякий случай повторю: число украинцев с 13го по 21й года в одной только Европе - в два раза выросло. С почти ляма - до почти двух.
Плюсуем 6 новых - на временной защите. Да оставшиеся два -- по данным ООН за пределами Европы.
УУУУх Видбудовище будет...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:08

  UA написав:
  Shaman написав:а головний приклад - людина паличкою 25 років помахала - й намахала собі на кілька квартир в Києві. слабо так, Bigor? :lol: жарт якщо що

Рік за 1,5
то інша масть 25 років

те, що ти заробляв гроші по "мастям" - не сумніваюсь. як саме - це тобі потім розповідати, в який котел тебе посадять :lol:
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:12

  UA написав:
  Shaman написав:а головний приклад - людина паличкою 25 років помахала - й намахала собі на кілька квартир в Києві. слабо так, Bigor? :lol: жарт якщо що


Рік за 1,5
то інша масть 25 років

З київської гілки:
  Бетон написав:Покупатель 3к Славутич триндела, что для дочери. Вся семейка прописана в общаге, должность - начальник жкх района Киева. Купили мою квартиру и в соседнем доме, хотя бабло в размере всей суммы имеется. Первый взнос мне дали вонючими баксами, похожими на взятки. Вот вам - портрет покупателя.
Другой покупатель- сбушник. Наглое, психованное отродье, которого боится собственная жена

Такі точно нікуди з цього парадайзу не емігрують. Такий собі "глубінний народ".
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:19

  Shaman написав:
  ЛАД написав:......
ЗображеннябБ
ИРПпИ хоть кол на голове теши. Ничего не вижу, не слышу и не скажу. :)
.........

..........
можна довго розбиратися чого падає населення. по всьому світові у розвинених країнах. тут ми в таборі розвинених, я вже казав своє припущення чому. але це теж констатація - населення ПАДАЄ. в умовах, коли з іншого ми кажемо про автоматизацію виробництва та впровадження базового доходу - можливо це не так й погано. оскільки ніхто не сформулював, то я підкажу - зменшення населення несе значні економічні ризики для моделі, що держава живе в борг - але це тема окремої розмови.
Ух ты!
Хоть в чём-то мы среди "розвинених країн". :)
А не приведёте ещё какие-нибудь примеры розвинених країн, которые за 30 лет потеряли около 30% населения?

я на відміну від вас якраз думаю, що робити. а ваше думаю - розповідати всьо пропало, ніяких пропозицій, лише згадки, що раніше було краще.
Не расскажете, что надумали?
Может, я тоже вдохновлюсь и буду щось робить.

я не розумію, що за розмови про 600 чи 800 тис - бо це має мало сенсу. знаєте? розкажіть
И что вы не розумієте?
Тут об этом не раз писали.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:24

  UA написав:
  BIGor написав:
  budivelnik написав:Більше 90% населення України мають житло.

А модна факт-чек якийсь? Після 1991 держава вже не видає житло, а при нинішніх доходах купити в Україні житло "Мало кто сможет". Зі знайомих дуже мальнька доля має своє, є звичайно хто купив чи наслідував, але це крохи.

Ти точно аудитор? Бо якось дивно.
Починаючи статусом від автослюсаря всі купили.
Є випадок коли людина на розведенні акваріумних рибок заробила на квартиру.
Стоїть на Пташиному ринку.
Випадки є різні.
Проте "всі купили" це явне перебільшення.
До того ж дуже сильне перебільшення. Особливо, якщо викреслити випадки, коли купили батьки.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:25

  ЛАД написав:Может, я тоже вдохновлюсь и буду щось робить.


для початку перестаньте шкодити армії, волонтерам та провідним розробникам та виробникам дронів. да, я зараз про брехню і знецінення роботи фонду "спільнота стерненка" :)
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:26

Вот кстати интересное наблюдение :roll:
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:32

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.

до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...

Не існувало.
Но очень многие выезжали без всяких программ.
Хоть тушкой, хоть чучелом. Ещё лет 25 назад встречал наших строителей-нелегалов, например, в Италии. Знаю нелегала в Германии. Правда, нелегалом он был около 30 лет тому, уже давно натурализовался и получил гражданство.
Да даже с нашего форума много уехавших задолго до войны и не в связи с войной. Ники сейчас не вспомню, но были очень активные и авторитетные участники. Некоторые пишут до сих пор, но далеко не все.

давайте визначимося, про що ми говоримо - а саме, я кажу що масової еміграції, особливо низькокваліфікованих людей - не буде. в першу чергу тому, що їх ніхто не чекає.

авторитетні та активні - вірю. частина таких їде. це я теж завжди кажу - в кого тут непогано було, ті й за кордоном влаштуються. а розповіді, як гарно в еміграції - залиште для художніх книжок 8)

багато виїздили - це скільки, до речі?
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:42

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
до цього великих програм в Німеччині не існувало. німець або єврей - велкам. й зараз не існує. як воно буде - побачимо. а то кредит нам не дають, всі обговорюють. а гадаєте програму по імміграції легко прийняти? а як праві почнуть волати - німців об'їдають? тому поки що це казки.

до війни єдина реальна програма, за якою багато хто поїхав - це французький Квебек. й бомжів там теж не чекали, до речі. якщо в тебе тут немає житла - ти поїдеш куди завгодно, але хто ж тебе прийме...

Не існувало.
Но очень многие выезжали без всяких программ.
Хоть тушкой, хоть чучелом. Ещё лет 25 назад встречал наших строителей-нелегалов, например, в Италии. Знаю нелегала в Германии. Правда, нелегалом он был около 30 лет тому, уже давно натурализовался и получил гражданство.
Да даже с нашего форума много уехавших задолго до войны и не в связи с войной. Ники сейчас не вспомню, но были очень активные и авторитетные участники. Некоторые пишут до сих пор, но далеко не все.

давайте визначимося, про що ми говоримо - а саме, я кажу що масової еміграції, особливо низькокваліфікованих людей - не буде. в першу чергу тому, що їх ніхто не чекає.
......
багато виїздили - це скільки, до речі?

Давай совсем на пальцах попробую объяснить: а что с экономикой страны будет - если в стране останутся только
>>> особливо низькокваліфікованих людей
?

>>> багато виїздили - це скільки, до речі?
-- вообще не важно: потому что условия "до того" были совершенно иные.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 16:43

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
можна довго розбиратися чого падає населення. по всьому світові у розвинених країнах. тут ми в таборі розвинених, я вже казав своє припущення чому. але це теж констатація - населення ПАДАЄ. в умовах, коли з іншого ми кажемо про автоматизацію виробництва та впровадження базового доходу - можливо це не так й погано. оскільки ніхто не сформулював, то я підкажу - зменшення населення несе значні економічні ризики для моделі, що держава живе в борг - але це тема окремої розмови.
Ух ты!
Хоть в чём-то мы среди "розвинених країн". :)
А не приведёте ещё какие-нибудь примеры розвинених країн, которые за 30 лет потеряли около 30% населения?
я на відміну від вас якраз думаю, що робити. а ваше думаю - розповідати всьо пропало, ніяких пропозицій, лише згадки, що раніше було краще.
Не расскажете, что надумали?
Может, я тоже вдохновлюсь и буду щось робить.

ще раз. в нас значне падіння населення, багато що зруйновано. що далі? що кажемо я та Будівельник - починаємо щось робити для відновлення. Будівельник точніше пропонує, що кожен працює для себе, а загалом це створює загальний ефект. що робить ЛАД та інші зрадофіли - розповідає ВСЬО пропало, далі буде лише гірше. й? й нічого не робить, й не збирається робити - хтось має щось зробити. є люди кажуть - нічого тут не буде, я буду виїжджати або вже виїхав - це хоч послідовна позиція. але більшість ВСЬО пропало сидить тут, й тут залишиться. тому питання, в кого який підхід до життя.

я ж не коуч - якщо за роки радянської влади у вас повністю зникла ініціатива - я вам не допоможу.
я не розумію, що за розмови про 600 чи 800 тис - бо це має мало сенсу. знаєте? розкажіть
И что вы не розумієте?
Тут об этом не раз писали.

я задав питання, а замість відповіді що? в цьому весь ви. обмеження 600 чи 800 тис - для мирного часу завелике, а для війни - замале, але тоді це неактуально. тому навіщо обговорюється це обмеження - я особисто не розумію. там щось є за лаштунками...
