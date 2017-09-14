RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:16

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...

умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад

а ти чому не рахуєш? бо вмієш лише казки розповідати?

3 т євро на місяць - й з машини не вилазили весь цей місяць. й цікаво скільки вони ще податків сплатили. чи ти хочеш сказати, що оскільки мови не знають, то не знають, що й податки треба платити? :lol:

бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагаютьн. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.

найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього :lol:

та ты шо
Электрик без местной мойвы(чуток понятно балака и андестенд) и без диплома дойчтехнаря будет вкалывать шо папаКарло за минималку?
А тут ты ему как с куста у своего ахметки десять минималок(два куе или почти минималка на рейне) отвалишь за 40часов задроченности в неделю???
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:21

Господар Вельзевула
й ще декільком персонажам присвячується :D зрозумілою для них мовою :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:2015 год.
Покупаю свою первую квартиру дрянном жк богатырском на одноименной улице. Никогда не забуду продавцов. Мы, говорят, уезжаем на пенсию в Испанию. Здесь ничего хорошего не будет.
Вот это, я понимаю, мудрость.


я уже в марте 2014 готов был
но продать ипотечную квартиру тот еще квест
а потом папа начал резко сдавать на фоне ситуации в стране
это тем кто пишет что "если не выехали до 2022 значит все устраивало"
ну в 2017-19 было некое покращення, народу как это часто бывает во вред пошло, рещили еще "пошалить"
Но я большую часть 2019 за границей был, с удивлением узнал что есть какой-то сериал Слуга Народа, Голобородько, людям оказывается пофиг на их же идеалы их же майдана. И при этом им жостко не пофиг на политику по территориям фактически утраченным за 5 лет до того, что они проглосовав в массе за зеленского-пацифиста устраивают демарши против формулы штайнмаера.
Я как кучма - "скажите что строить капитализм - построю , социализм - построю, технократу все равно" . но тратить жизнь на стройку д*л*бизма - выше человеческих сил.
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 20:59

Shaman

Shaman

тебя, *г**** соросятское, кто-то трогал??
Вельзевул, ты понимаещь о чем я, когда пишу что есть не только качественные индикаторы демографии , а еще и качество человеческого материала ?
такие сущеглупые дурачки с бубнами будут еще долго портить политический воздух и инвестиционный климат
