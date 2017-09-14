холява
шановний, вкотре нагадую - зникнути з мого поля зору у ваших безпосередніх інтересах
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це маніпулятивне згущення фарб..
1 70% житла України знаходиться в містах , а там роботу можна знайти
2 30% житла України знаходиться в селахі чомусь подібному, але кацо стверджує що агрохолдинги процвітають , значить і в цьому випадку можна знайти роботу по місцю проживання
3 А тепер проста табличка яка показує є чи немає у нас проблеми населення/житла/роботи і так далі..
Отже Як правило на 2 мешканців країни - один працює
В середньому на мешканця 22м2 житла
В середньому до війни густина населення була 15000м2 на особу
таким чином якщо на кожних
Виїхавших____Знищено робочих місць_____зменшення території_____Знищено житла
2 особи______________1______________________30 000м2______________44м2
То для тих хто залишився-нічого не змінюється.
ПС
Знищені в основному неефективні шахти , які БУДУТЬ замінені Зеленою енергетикою це ефективніше і дешевше ніж відновлювати весь ланцюжок
шахта-ТЕС
Якщо закрити 100км2 території сонячними панелями (наприклад над дорогами щоб не забирати орні землі, або лісові/степові/водні) - то це дасть 50% від сьогоднішнього рівня генерації, тобто буде 50% АЕС , 50% СЕС(ВЕС) , так треба буде ще подбати про накопичувальні системи для водню (електроліз надлишків енергії, можна використовувати як ємності існуючі газотранспортні гілки які вивільняться від транспортування педераційного газу в Європу)
Так що чим і кому зайнятись - у нас буде і крім сільського господарства....
Ничего не могу сказать о Павлюченко. Не знаю. До ссылки yanyura о нём не слышал.
Но о Лане Дзеркаль вы, по-моему, напрасно.
Брехня - іди почитай як по якій черзі йде наслідування майна.
Ну і які переспективи життя і кар'єри у молоді в умовному Крижополі чи Жмеринці?
У мене в оточенні це менше 20% середньомісячного доходу якщо працюють двоє. Якщо людина сама працює - то дійсно буде трошки важко, але і у Києві у нас не у всіх є своє житло, і в Києві теж в тебе буде уходити 100% заробітної плати на оренду якщо ти сам.
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а флюгер-оппортунист бетон чтобы понравиться диванному быдлу будет дальше писать что "к-ц-ы все с**ли у украинцев"
я все ваши трехгрошовые душонки насквозь вижу, холява
поэтому не надо мне угрожать, даже зауваулированно - костей не соберете
ваше индуктивное жлобство погубило Мою Украину
но я не дам вам ее добить
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 15 гру, 2025 10:36, всього редагувалось 2 разів.
З огляду на однокласників і одногрупників моєї дитини, а також на дітей моїх знайомих і друзів, можу сказати таке.
У кого є можливість, ті сидять на дупі рівно і нікуди не ломляться.
Ломляться переважно у двох випадках:
1) ті, у кого за кордоном є родичі (друзі, кохані), тобто є де жити або є якась підтримка на всяк випадок;
2) ті, хто вступає до універу, бо там дають місце в гуртожитку.
Сучасні молоді люди нікуди не поспішають. Вони прекрасно себе почувають у батьківській хаті, на батьківській шиї та їм пох чи нападе пітун знову через 5 чи скільки років. Одружуватись і народжувати дітей ці молоді люди теж не поспішають. Їм і так зручно, навіщо себе обтяжувати. У них інше мислення, дуже відмінне від старшого покоління.
Первинно діти і один з подружжя.
По факту на момент смерті бабуся/дідуся у їх дітей вже є власне житло , бо їв десь 50+/-
А внукам 20+/-
Так що є реалії
а є фантазії..
такі самі як в умовному Рудольштадті Німеччини , чи в Rust Belt США...
Чи в тебе як потрапив в закордон так відразу велкам ту Монако?
А в чому моя помилка ?
я написав 50 до 120% середньомісячного, ти пишеш 20*2=40%....
Чи ти баба яга яка завжди проти?
