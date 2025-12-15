Bolt написав:slonomag написав:
Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.
Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).
+
На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.
Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.
А, ну так тем более как хобби, лишние 500евро в месяц к пенсии за 10часов в неделю - норм.