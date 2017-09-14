RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16178161791618016181>
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш?
Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.


вони прив'язані до локації через роботу
я спеціально 12 років назад почав будувати так свій професійний шлях щоб мінімізувати залежність від локації.
те що я взагалі в Україні останні 10 років - то моя порядність щодо батьків і благодійність щодо країни
що не спроможний зрозуміти непотріб, який на мене тут нападає
я зараз взагалі працюю з центральними штатами там не 7 годин різниця а 8
мені треба бути якомога західніше, та по можливості висипатись
ви навіть не уявляєте наскільки ви деградували за останні роки - від пропаганди, стресів, птср
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:39

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Ти взагалі хто, щоб визначати хто що робив і як захищав? В наградному відділі ГШ сидиш?
Може трохи спустись на землю? І подивись на себе збоку. Тисячі сімей з груднями дітьми в Києві . Здоровило не просто втікло (не забуваючи розказувати що корінний киянин) , але ще і комусь погрожує. Сюр, пля.


вони прив'язані до локації через роботу
я спеціально 12 років назад почав будувати так свій професійний шлях щоб мінімізувати залежність від локації.
те що я взагалі в Україні останні 10 років - то моя порядність щодо батьків і благодійність щодо країни
що не спроможний зрозуміти непотріб, який на мене тут нападає
я зараз взагалі працюю з центральними штатами там не 7 годин різниця а 8
мені треба бути якомога західніше, та по можливості висипатись
ви навіть не уявляєте наскільки ви деградували за останні роки - від пропаганди, стресів, птср


Яка кому різниця які у тебе проблеми сімейні, робочі і тд ??
Що ти взагалі знаєш про чиїсь проблеми, коли нападаєш тут на людей?
Що ти взагалі знаєш про особисті ризики цих людей? На війні, вдома, чи будь де.
Якого вʼялого ти взагалі придумуєш тут людям негативний вклад у стан країни? Що ти знаєш про роботу цих всіх людей? Нічого.
Можна я не буду казати нічого про твою деградацію?
Ти шукаєш нерухомість за кордоном, виводиш туди гроші, але чомусь розказуєш що це погано. Це зміна обліківок , чи ментальні проблеми?

Вишукування орфографічних помилок це вже взагалі апогей дна.

Чувак, морально важко всім. Не ламайся настільки

Тим більше з твоєю інтернаціональною роботою і пристойною за точно не найважче.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 15 гру, 2025 13:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 17335
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2551 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:42

  flyman написав:
  fox767676 написав:Hotab
То я написав - бо впевнений що дію на боці правди
А ти за кого вписуєшся? За фаріонствующих бігунців та експортера генофонду з розпадом особистості? бо сам такий
Такі люди взагалі не мали мати ніякого права голосу, не те що погрожувати
Хай сидіть у своєму пердянську де сидить

тут і ЦА, в тому числі Узбекистан, якому профіт

як ти там писав: "закони діалектики"


вистачило на 49 сек зсередини
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 13:53

Есть у революции начало, нет у революции конца, 12й год дурдома

'Налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании «копейки» в «шаг», сообщает нардеп Гетманцев"
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вот это был правильный "Хаттаб"
очевидно что если все пустить на самотек, то мы никогла не выберемся из этого колеса д..., призрак которого уже сожрал Украину и теперь бродит по Европе. Он настигнет и с ежемесячными 10куо на пляжах Мадейры или Тенерифе. Другое дело что цапаться на форумах с одурманенными защитниками этого д... контрпродуктивно.
Лучше действительно на время уйти в работу, изучить философские построения марксизма и с новыми силами обрушиться на обветшалую структуру.

Хаттаб написав:Поверь мне, дирхам (деньги) занимают поклоняющихся. Поклоняющихся Западу, этому миру, с работой, и зарплатой. Но всё, что у Аллаха — лучше.
Это ложное поклонение привело к тому, что поколения за поколениями прошли мёртвую жизнь рутины, которая сродни жизни животного. Они поднимаются утром к завтраку, затем идут на работу, затем на обед, потом домой, потом ложатся спать… И жизнь не имеет никакой цели.

Поверь мне, о Салех, смыслом их жизни стало получение богатства и процветания, попытка застраховаться от неприятностей. Но неприятности никогда не кончатся. Неприятность с работой, с женой, с детьми, с размещением, и всякий раз, когда одна неприятность решена, появляется другая. Они решают одну неприятность за другой, и жизнь заканчивается, а неприятности остаются.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Есть у революции начало, нет у революции конца, 12й год дурдома

'Налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании «копейки» в «шаг», сообщает нардеп Гетманцев"


вот к этому мне добавить нечего
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4922
З нами з: 13.06.20
Подякував: 423 раз.
Подякували: 208 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 14:39

  ЛАД написав:
6. По підсумках першого дня переговорів між делегаціями України та при при модерації німецької сторони представник США Кушнер заявив Президенту США та Держсекретарю про те, що "шансів на те, що рф прийме вироблені нами умова майже немає, проте будемо грати партію до кінця".

Сьогодні переговори продовжаться вже за участі європейських лідерів, які будуть обговорювати з українцями та американцями весь комплекс питань з додаткових "Угод" та основного тексту "Мирного плану", які напряму стосуються ЄС та взагалі Європи. Чекаємо на наступну ніч та на підсумки "Великого "ніхера" яке поховає російська сторона, про що вже заявив Ушаков.
https://t.me/s/Mccartneyser68/1794
Ну и зачем такие условия, которые точно "поховає російська сторона"?

Я ж вам казав - на ті самі граблі в десятий раз.
Цього разу москалі прям відкритим текстом це озвучили.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 15:01

Интересная статья в связи с обсуждением эмиграции - «Невозможно стало жить». Куда уезжают из России трудовые мигранты?- https://www.bbc.com/russian/articles/cn98j390122o.
Там сначала говорится об ухудшении условий в РФ - об ужесточении контроля, отказе в зачислении детей в садики и школы, о ксенофобии, о попытках завербовать в армию и отправить на войну. Тем не менее, пока, вроде, численность мигрантов не сильно уменьшается.
«Российская газета» пишет, что иностранцы с меньшей охотой едут на заработки в Россию по двум причинам — ужесточение миграционной политики и снижение доходов: учитывая падение курса рубля, доходы в долларовом эквиваленте упали примерно на треть.

Но Россия остается самым популярным направлением для трудовых мигрантов из почти всех стран Центральной Азии.

На втором месте у мигрантов Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана — Казахстан, где большинство трудится на стройках, сфере оптовых и розничных продаж, а также услуг.

На третьей строчке — Турция, где мигранты из Центральной Азии заняты в производстве — особенно текстиля и одежды, строительстве, гостинично-ресторанной сфере, а также в сезонном сельском хозяйстве.

Южная Корея ждет мигрантов для работы на заводах, в сельском хозяйстве, строительстве и для рыбной ловли и переработки.

Дальше говорится о стремлении мигрантов из бывшей советской Азии в Европу, хотя это очень сложно без связей.
для многих, как для уехавшего из России Билала, мечтой остается получить приглашение на работу в Европу. Ему в итоге удалось это сделать через тех самых посредников, которым он, по его словам, заплатил две тысячи долларов. Они помогли оформить приглашение в компанию, занимающуюся грузоперевозками.

О работе в Европе, в частности, водителем:
По данным Международного союза автомобильного транспорта (IRU), больше половины европейских компаний не могут расширить бизнес из-за дефицита квалифицированных водителей. В странах ЕС, Норвегии и Великобритании сейчас не хватает более 233 тысяч водителей грузовиков. Кризис усугубляется тем, что профессия стремительно стареет, а молодежь такая карьера не привлекает, несмотря на хорошие зарплаты.

Раньше заметную долю водителей фур в ЕС составляли граждане Украины, но из-за войны многим пришлось вернуться домой и отправиться на военную службу. Кроме того, некоторые европейские работодатели расторгли трудовые контракты с гражданами России и Беларуси (или же их визы не продлили), из-за чего те тоже вернулись на родину.

В Словакии, где официально трудоустроен Билал, в прошлом году не хватало 12 тысяч водителей. Поэтому страна упростила для некоторых стран, включая Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Украину, процесс получения виз для тех, кто готов работать в грузоперевозках.

Польша активно выдает разрешения на работу гражданам Узбекистана и Казахстана, Чехия привлекает мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана ускоренным оформлением рабочих виз, Литва также активно выдает визы тем, кто хочет работать водителями.

Например, в 2023 году число первичных разрешений на трудоустройство в ЕС для граждан Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана выросло на 30%, 39%, 50% и 63% соответственно по сравнению с предыдущим годом.
........Билалу нравится в Европе. Он доволен хорошей зарплатой, отношением европейцев — особенно итальянцев и французов.
Хотя
в самой Европе в последние годы растет общественное недовольство миграцией, что подталкивает отдельные правительства к ужесточению правил для граждан третьих стран — даже в сферах, испытывающих нехватку рабочей силы.


И ещё интересно:
Как и 89% молодых кыргызстанцев, 25-летний Билал* всегда хотел работать за границей.

Молодежь в Кыргызстане растет в условиях, в которых трудовая миграция является массовым, экономически необходимым и социально одобряемым явлением, а внутренняя экономика пока не предлагает сопоставимых возможностей.

Средняя зарплата в стране — 42 тысячи сомов (480 долларов) в месяц, в то время как, например, в России на производстве месячные зарплаты достигают 150 тысяч рублей (почти 2 тысячи долларов). В отличие от большинства своих соотечественников Билал никогда не планировал работать там. «Потому что многие наши граждане сталкиваются в России с расизмом», — поясняет он.
Тут 2 момента.
1. К нам они не поедут. Какой смысл при ср. зарплате 480 долл., т.е. примерно такой же как у нас?
2. Мы хотим, чтобы у нас ситуация стала такой же, как описано в начале этой цитаты?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38021
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 15:15

Удивительно здравая мысль:
Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 грн за кВт, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше, — перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко

А если поднять до 20ти - еще и назад ранее использованную понесут, наверно? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11127
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 15:53

Дональдаку і його кацапськім корешам показали руку по лікоть (і правильно зробили)

❗️Зеленський не прийняв пропозицію Віткоффа про виведення військ з Донбасу на переговорах у Берліні, – AFR.

Пишуть, українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути БЕЗ попередніх територіальних поступок росії, максимум на що згодні – по лінії фронту.
Xenon
 
Повідомлень: 5602
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16178161791618016181>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 169955
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 366525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1061228
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1612)
15.12.2025 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.