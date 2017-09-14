RSS
  #<1 ... 16179161801618116182>
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 15:59

ЕШБ

  _hunter написав:Удивительно здравая мысль:
Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 грн за кВт, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше, — перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко

А если поднять до 20ти - еще и назад ранее использованную понесут, наверно? :roll:

ЕШБ - економічна школа будівельника
flyman
Повідомлень: 41800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:47

  flyman написав:
  _hunter написав:Удивительно здравая мысль:
Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 грн за кВт, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше, — перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко

А если поднять до 20ти - еще и назад ранее использованную понесут, наверно? :roll:

ЕШБ - економічна школа будівельника

Так она и так 20 гривен на генераторе
Бетон
Повідомлень: 5805
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:51

  Xenon написав:Дональдаку і його кацапськім корешам показали руку по лікоть (і правильно зробили)

❗️Зеленський не прийняв пропозицію Віткоффа про виведення військ з Донбасу на переговорах у Берліні, – AFR.

Пишуть, українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути БЕЗ попередніх територіальних поступок росії, максимум на що згодні – по лінії фронту.

Побачим,
Побачим, що дональдак тепер покаже зелі.
Banderlog
Повідомлень: 4211
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:54

  fox767676 написав:
  katso написав:Есть у революции начало, нет у революции конца, 12й год дурдома

'Налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании «копейки» в «шаг», сообщает нардеп Гетманцев"


вот к этому мне добавить нечего

Если переименовать копейку и запретить показывать курс валюты, то в дурдоме можно срать пряча голову за занавеску как собака, которая думает, что в этом случае её не видно
Бетон
Повідомлень: 5805
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 473 раз.
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:54

  Бетон написав:
  flyman написав:ЕШБ - економічна школа будівельника

Так она и так 20 гривен на генераторе
враховуючи амортизацію генератора?
Banderlog
Повідомлень: 4211
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 16:55

  Banderlog написав:
  Xenon написав:Дональдаку і його кацапськім корешам показали руку по лікоть (і правильно зробили)

❗️Зеленський не прийняв пропозицію Віткоффа про виведення військ з Донбасу на переговорах у Берліні, – AFR.

Пишуть, українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути БЕЗ попередніх територіальних поступок росії, максимум на що згодні – по лінії фронту.

Побачим,
Побачим, що дональдак тепер покаже зелі.

так ти ж сам був за РПВ по ЛБЗ ...
pesikot
Повідомлень: 12878
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:08

кстате, вот интересно - вот ТАМ , у переговорщиков идёт дискуссия про некую демилитаризированную зону на Донбасе; что войска нужно развести и тп (этакий Минск 25).

А что в стратегическом плане эта зона даст нам (да и кацапам) ? от чего она убережет?
Или через неё ракеты и шахеды не смогут перелететь? или кацапы в Харьковской/Сумской/Черниговской областях не смогут попереть? (там же вроде не идет речи про отвод войск)
Повідомлень: 5603
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:13

  Xenon написав:кстате, вот интересно - вот ТАМ , у переговорщиков идёт дискуссия про некую демилитаризированную зону на Донбасе; что войска нужно развести и тп (этакий Минск 25).

А что в стратегическом плане эта зона даст нам (да и кацапам) ? от чего она убережет?
Или через неё ракеты и шахеды не смогут перелететь? или кацапы в Харьковской/Сумской/Черниговской областях не смогут попереть? (там же вроде не идет речи про отвод войск)

як варіант - "демілітаризована зона" це новояз, як і "відємний наступ" та інші слова, щоб зрада не виглядала занадто зрадливою
Letusrock
 
Повідомлень: 2907
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:14

[quote="5915740:pesikot"]

був, не нагадаєш коли? Розклад карт на руках помінявся з того часу. Я мож теж б хотів краснодарський край та репарації від росії, але реальність не сприяє.
Зара і відмова від нато нічого не дасть, після того як сша сказало, що не приймуть наша відмова то чисто символічний жест.
Banderlog
Повідомлень: 4211
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:20

преможний млин: уже нема запоребриком мужиків

Трохи полию воду на переможний млин: закінчилися мужики запоребриком
flyman
Повідомлень: 41800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
1
4
