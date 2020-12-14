RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ірина_ написав:
  kingkongovets написав:
Ірина_ написав:[quote="5915731:kingkongovets"]яка ненавʼязлива та беспалевна джинса)

Шановний kingkongovets!

Рейтинги Мінфіну формуються на основі відкритих даних, фінансових показників, динаміки будівництва, відгуків, історії забудовників.
Забудовники не можуть «купити» місце в рейтингу - методологія публічна.
Якщо у Вас виникли певні сумніви, Ви можете поставити будь-яке запитання щодо цієї теми безпосередньо автору матеріалу. Анна дуже відповідально ставиться до своєї роботи!

З повагою,
в мене виникли не сумніви, а дикий ржач)
не смішіть ото і не паліться так явно

Хороший настрій - завжди добре :)
Це відкритий рейтинг з публічною методологією, не реклама. Користуватись чи ні - справа кожного :wink:

З повагою,[/quote]

в світі існує безліч рейтингів, заснованих самими забудовниками, в рамках яких вони самі себе нагороджують і роздають собі в них перші місця, але далеко не всі вони належать Treeum Holdings Limited, контрольованій Dragon Capital.

«публічна методологія» бггг
не ганьбіться
Олежан написав:

  Олежан написав:
  Бетон написав:Грейт продаётся.
1к в пятницу за 126 куе ушла

а изначально сколько стояло? и площадь?

72 + 40 + налогов 8к = 120куе
Что они там заработали, хз
А если налоги по полной оценке, то вообще в минус
