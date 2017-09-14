|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 гру, 2025 15:59
_hunter написав:
Удивительно здравая мысль:
Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 грн за кВт, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше, — перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко
А если поднять до 20ти - еще и назад ранее использованную понесут, наверно?
ЕШБ - економічна школа будівельника
1
4
Додано: Пон 15 гру, 2025 16:47
flyman написав: _hunter написав:
Удивительно здравая мысль:
Якщо збільшити ціну за електроенергію до 10 грн за кВт, то я вас запевняю, люди споживатимуть її менше, — перший заступник голови Комітету ВР з питань енергетики Кучеренко
А если поднять до 20ти - еще и назад ранее использованную понесут, наверно?
ЕШБ - економічна школа будівельника
Так она и так 20 гривен на генераторе
3
2
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 16:51
Xenon написав:
Дональдаку і його кацапськім корешам показали руку по лікоть (і правильно зробили)
❗️Зеленський не прийняв пропозицію Віткоффа про виведення військ з Донбасу на переговорах у Берліні, – AFR.
Пишуть, українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути БЕЗ попередніх територіальних поступок росії, максимум на що згодні – по лінії фронту.
Побачим,
Побачим, що дональдак тепер покаже зелі.
2
1
Додано: Пон 15 гру, 2025 16:54
fox767676 написав: katso написав:
Есть у революции начало, нет у революции конца, 12й год дурдома
'Налоговый комитет Рады рекомендовал к принятию законопроект о переименовании «копейки» в «шаг», сообщает нардеп Гетманцев"
вот к этому мне добавить нечего
Если переименовать копейку и запретить показывать курс валюты, то в дурдоме можно срать пряча голову за занавеску как собака, которая думает, что в этом случае её не видно
3
2
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 16:54
Бетон написав: flyman написав:
ЕШБ - економічна школа будівельника
Так она и так 20 гривен на генераторе
враховуючи амортизацію генератора?
2
1
Додано: Пон 15 гру, 2025 16:55
Banderlog написав: Xenon написав:
Дональдаку і його кацапськім корешам показали руку по лікоть (і правильно зробили)
❗️Зеленський не прийняв пропозицію Віткоффа про виведення військ з Донбасу на переговорах у Берліні, – AFR.
Пишуть, українська сторона наполягає, що припинення вогню має бути БЕЗ попередніх територіальних поступок росії, максимум на що згодні – по лінії фронту.
Побачим,
Побачим, що дональдак тепер покаже зелі.
так ти ж сам був за РПВ по ЛБЗ ...
2
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:08
кстате, вот интересно - вот ТАМ , у переговорщиков идёт дискуссия про некую демилитаризированную зону на Донбасе; что войска нужно развести и тп (этакий Минск 25).
А что в стратегическом плане эта зона даст нам (да и кацапам) ? от чего она убережет?
Или через неё ракеты и шахеды не смогут перелететь? или кацапы в Харьковской/Сумской/Черниговской областях не смогут попереть? (там же вроде не идет речи про отвод войск)
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:13
Xenon написав:
кстате, вот интересно - вот ТАМ , у переговорщиков идёт дискуссия про некую демилитаризированную зону на Донбасе; что войска нужно развести и тп (этакий Минск 25).
А что в стратегическом плане эта зона даст нам (да и кацапам) ? от чего она убережет?
Или через неё ракеты и шахеды не смогут перелететь? или кацапы в Харьковской/Сумской/Черниговской областях не смогут попереть? (там же вроде не идет речи про отвод войск)
як варіант - "демілітаризована зона" це новояз, як і "відємний наступ" та інші слова, щоб зрада не виглядала занадто зрадливою
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:14
[quote="5915740:pesikot"]
був, не нагадаєш коли? Розклад карт на руках помінявся з того часу. Я мож теж б хотів краснодарський край та репарації від росії, але реальність не сприяє.
Зара і відмова від нато нічого не дасть, після того як сша сказало, що не приймуть наша відмова то чисто символічний жест.
2
1
Додано: Пон 15 гру, 2025 17:20
Трохи полию воду на переможний млин: закінчилися мужики запоребриком
