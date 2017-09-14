|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:20
flyman написав:
ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?
Не только энергии.
Вы давно интересовались ценами на память?
Я давно утверждаю, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта происходит от недостатка естественного.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9176
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6506 раз.
- Подякували: 21707 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
83
38
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:25
ЛАД написав:
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной.
Зато теперь появился шанс не вляпаться хотя бы в некоторые из современных всемирных афер или вляпаться по минимуму.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9176
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6506 раз.
- Подякували: 21707 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
83
38
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:28
ЛАД написав:
. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток.
Надлишок це атомна генерація. Якщо послідовно і раціонально іти за ідеєю менше народу більше кислороду. То нагружати треба коло атомних.
Щодо одеси її заживлювати має смисл як ворота, як для фортеці в неї надлишкове населення.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4214
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:30
Сибарит написав: flyman написав:
ШІ впирається в ресурс енергії, і це ще на етапі підготовки виробництва для виробництва чіпів на яких він працювати, як так?
Не только энергии.
Вы давно интересовались ценами на память?Я давно утверждаю, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта происходит от недостатка естественного
.
А меня за такие утверждения банили ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12883
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:31
flyman написав: ЛАД написав:
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
то непотреб у спадщину від клятого совка, будівельник підтвердить
до основи розрушить ... а затим ...
Беремо і розкладаємо по пальцях...
1 За рахунок дешевих енергоносіїв з педерації -в Європі був надлишок електроенергії.
2 Пуйло зібравши море грошей з європейців-вирішив що йому дають мало - і пообіцяв влаштувати кузькіну мать якщо не почнуть давати більше
3 Європейці злякались і прийняли програму переходу на ЗЕЛЕНУ енергетику( читай-програму обесцінення пуйловського золотка...)
4 Пуйло поперло війною (благо за 20 років набило мошну і мало чим повоювати)
5 При цьому пуйло всіх пеереконуючи що саме перемогло фашизм... забуло що пліч об пліч з ним воювали Українці...
і напало на Україну
6 Тут вже Українці згадали що вміють воювати , а проти пуйла пішли не тільки союзники(США/Британія/Франція ) і навіть не тільки нейтральники(Швеція/Швейцарія) а й бувші противники(Німеччина/Італія/Фінляндія)
Тепер питання до тих хто насміхається з альтернативної енергетики
1 Ви й далі хочете залежати від ядерного палива/природного газу з педерації?
і в той самий час будете вимагати щоб це не купували СЩА/Європа?
2 Ви розумієте, що альтернативна енергетика покладе економічний край педерації краще і ефективніше ніж наші війська в москві?
3 Ви розумієте що у вас іншого варіанту замінити педераційний газ і ядерне паливо -немає?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27538
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:35
Так ось кого/що зобов'язаний захищати "кожен" громадянин.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 15 гру, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5308
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:36
Сибарит написав: ЛАД написав:
У нас, насколько понимаю, был избыток ээ. И была хорошая энергосистема.
Возможно, был бы шанс. Сегодня только "был".
Не было шанса. Сомневаюсь, что в богатых странах, которые теперь паникуют, энергосистема слабее нашей довоенной.
Зато теперь появился шанс не вляпаться хотя бы в некоторые из современных всемирных афер или вляпаться по минимуму.
Не слабее.
Но она загружена.
У нас в связи с уменьшением промышленности появились свободные мощности.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38030
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:44
budivelnik написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Який розклад карт ?
Гральних ?
2 шісткі - Витькофф і зятйок в колоді Трампа ... це ти про це ?
«Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!»
З того що почув на пресконференції
Мерц
- показав фігу педераційним грошам
- показав фігу кушнеру і вітькову
- пообіцяв не повторювати помилок Мінську
- пообіцяв обіцяти
- пообіцяв "до останнього"
- пообіцяв рішуче "ні" будь-яким спробам заокеанського капіталізму заважати нам покращувати свої позиції
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:47
Banderlog написав:
ЛАД написав:
. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток.
Надлишок це атомна генерація. Якщо послідовно і раціонально іти за ідеєю менше народу більше кислороду. То нагружати треба коло атомних.
Щодо одеси її заживлювати має смисл як ворота, як для фортеці в неї надлишкове населення.
Як для фортеці у нас надлишкова ээ.
А надлишкове население - а куда его девать?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38030
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 15 гру, 2025 20:52
ЛАД написав: Banderlog написав:
ЛАД написав:
. Понятно, что если, к примеру, пол страны отключить, то во второй половине появится избыток.
Надлишок це атомна генерація. Якщо послідовно і раціонально іти за ідеєю менше народу більше кислороду. То нагружати треба коло атомних.
Щодо одеси її заживлювати має смисл як ворота, як для фортеці в неї надлишкове населення.
Як для фортеці у нас надлишкова ээ.
А надлишкове население - а куда его девать?
Два московита знайшли одне одного ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12883
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|170108
|
|
|1493
|366687
|
|
|6076
|1061415
|
|