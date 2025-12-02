|
|
|
Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 гру, 2025 08:09
Пропонуємо до обговорення:
У селі Воля-Гомулецька Львівської міської територіальної громади триває капітальний ремонт вулиці Озерної із застосуванням німецької технології доріг NovoCrete, яка є звичною в Європі, але в Україні її застосують вперше. Ремонт 2,3 км дороги коштуватиме понад 200 тис. євро.
Дивися повний текст Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою технологією: де саме та скільки коштуватиме
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100693
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 гру, 2025 08:09
Неделю назад было сообщение о китайской технологии - 2,5 км дороги сделали за 6 часов, уложив 8000 тонн асфальта!
-
galex_184
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 18.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|490
|
|
|2
|577
|
|
|1
|312
|
|