Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Вперше в Україні ремонтують
дорогу за німецькою...

Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою...
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 08:09

Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою...

Пропонуємо до обговорення:
У селі Воля-Гомулецька Львівської міської територіальної громади триває капітальний ремонт вулиці Озерної із застосуванням німецької технології доріг NovoCrete, яка є звичною в Європі, але в Україні її застосують вперше. Ремонт 2,3 км дороги коштуватиме понад 200 тис. євро.

Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою технологією: де саме та скільки коштуватиме
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 08:09

Неделю назад было сообщение о китайской технологии - 2,5 км дороги сделали за 6 часов, уложив 8000 тонн асфальта!
