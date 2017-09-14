ЛАД написав:

Насчёт перспективности.Я уже недавно напоминал о сообщениио низкой эффективности солнечной эл-станции зимой. Это было практическое, а не теоретическое подтверждение. Он в этом убедился на собственном опыте. Так это в Одессе, на юге. Что уж говорить о более северных областях.Так что перспективность больше связана с реальностью использования частными домохозяйствами. АЭС вы дома не установите, а солнечные панели вполне возможно. По принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и какую-то экономию это всё же даёт.А аргумент о том, что это позволит отказаться от российского ядерного топлива (не помню, кто приводил, шаман?)... Месторождения урана есть не только в РФ. Просто надо их осваивать. Не делали это, потому что дешевле купить у РФ и не заморачиваться с добычей и обогащением.