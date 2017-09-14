Додано: Вів 16 гру, 2025 19:37

buratinyo написав: ЛАД написав: Насчёт перспективности.

Я уже недавно напоминал о сообщении prodigy о низкой эффективности солнечной эл-станции зимой. Это было практическое, а не теоретическое подтверждение. Он в этом убедился на собственном опыте. Так это в Одессе, на юге. Что уж говорить о более северных областях.

Так что перспективность больше связана с реальностью использования частными домохозяйствами. АЭС вы дома не установите, а солнечные панели вполне возможно. По принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и какую-то экономию это всё же даёт.

Насчёт перспективности.

Я уже недавно напоминал о сообщении prodigy о низкой эффективности солнечной эл-станции зимой. Это было практическое, а не теоретическое подтверждение. Он в этом убедился на собственном опыте. Так это в Одессе, на юге. Что уж говорить о более северных областях.

Так что перспективность больше связана с реальностью использования частными домохозяйствами. АЭС вы дома не установите, а солнечные панели вполне возможно. По принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок. Ну и какую-то экономию это всё же даёт.

А аргумент о том, что это позволит отказаться от российского ядерного топлива (не помню, кто приводил, шаман?)... Месторождения урана есть не только в РФ. Просто надо их осваивать. Не делали это, потому что дешевле купить у РФ и не заморачиваться с добычей и обогащением.



Здравствуйте.



Каждый источник генерации электроэнергии требует определенных условий для работы в идеальном своем режиме. Существуют для каждого источника генерации также и условия, работа при которых неудовлетворительна или невозможна. Задача состоит в комбинации и модернизации этих источников с целью максимизации объемов генерации электроэнергии в целом за год.



Солнечные панели следует охлаждать в летнюю жаркую пору, что усилит электрогенерацию. Ночами и зимой, когда панели не работают, для домохозяйств надежда остается только на ветряные станции. А когда и ветер затихнет, то АЭС и ТЭС становятся критически важными. Короче, ничего нового пока я не придумал.



Здравствуйте.

Каждый источник генерации электроэнергии требует определенных условий для работы в идеальном своем режиме. Существуют для каждого источника генерации также и условия, работа при которых неудовлетворительна или невозможна. Задача состоит в комбинации и модернизации этих источников с целью максимизации объемов генерации электроэнергии в целом за год.

Солнечные панели следует охлаждать в летнюю жаркую пору, что усилит электрогенерацию. Ночами и зимой, когда панели не работают, для домохозяйств надежда остается только на ветряные станции. А когда и ветер затихнет, то АЭС и ТЭС становятся критически важными. Короче, ничего нового пока я не придумал.

Что касается добычи урана в Украине и переработки его для АЭС, то запрещал это делать Украине никто иной как кремль. При этом в помощники привлекая США, которые боялись распространения боевых ядерных материалов по всему миру и следовали такой политике: "лучше перебдеть, чем недобдеть".

Доля сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС) у Китаї швидко зростає, досягнувши близько 45,8% сумарної встановленої потужності на середину 2025 року, при цьому Китай встановлює більше сонячних потужностей, ніж решта світу разом узята, лідируючи у світовому будівництві. У першій половині 2025 року Китай встановив більше СЕС, ніж усі інші країни, і становить понад 70% світового будівництва промислових ВЕС та СЕС.

Загальна потужність: Сумарна потужність сонячних і вітрових електростанцій Китаю вперше перевищила потужність теплових електростанцій у першому кварталі 2025 року.

Рекордне зростання: У 2024 році Китай встановив рекордні 278 ГВт фотоелектричних потужностей, а прогнози на 2025 рік свідчать про подальше значне зростання.

проблему для енергітичної системи України становлять СЄС (великі промислові і приватні), в період к березня по листопад пік генерації відбувається з 1100 до 1500,що ствоврює надлишок енергії в системі, до 2022р це легко регулювалось за допомогую гидро електростанцій.На сьогодні майже всі ГЄС в неробочому стані і потребують декілька років на відновлення. Тому для регуляції дісбаланса в 2024р вимикали нам електріку, щоб не було надлишка. А чому не продавали? а тому що в цей час в інших країнах теж надлишок ее, а дефіцит припадає на 1900-2300стосовно моєї станції: виплати за 4 роки становлять десь 13200дол , 3300дол на рік, тобто 270дол на місяць (це альтернатива пенсії),моя станція 20кВТ, якщо була б 30к (максю дозволена), то на рік було б 4800дол (400дол на місяць)тариф кожного року зменшується, для мене 6грн/квт, для тих , хто побудував у 2025р 4,83грн/кт, а ті розумні люди, хто ризикнув вкласти в ЗТ у 2013-14р досі отримуютьдосі отримують десь 12,02грн (вони за 4 роки окупили інвестиції), це як депо під 25% в валютімоя станція окупиться за 5,2рокиа ті хто побудували СЄС у 2025р не встигнуть окупити більше 60%, тому що ЗТ діє до 31/12/29що буде далі з ринком електроенергії у 2030? існує декілька варіантів, але це не тему гілки.