ЛАД написав:Вот что отвечает чатжпт на вопрос: "почему «зелёный тариф» мешает сетям, как в Австралии?"
Заважати то він заважає... Але ж там чорним по білому все що заважає - впирається у відсутність акамуляторів Тобто якщо на кожен 1квт панелі додати 3 квт*год акамулятора - то всі ці заважає - зникають І зявляється На кожну 1квт генерації і 3квт*год акамуляції -вартість комплекту 400 доларів в рік дають безповоротну дотацію від Сонця 250м3 газу(світова ціна 200 доларів) або 500кг вугілля(світова ціна 65 доларів)....
Цена газа на газовом хабе TTF (Нидерланды) 27,120 EUR / МВт·час. Или примерно 0,27 EUR/м3. Биржевые цены на уголь в разных валютах (за 1 тонну): 15.12.2025 Пн 108,6 $ 92,3 € (https://index.minfin.com.ua/markets/coal/) 400 долл на сегодня = 340 €. Т.о. за 340 € сегодня можно купить 340:0,27 = 1260 м3 газа или 340:92,3 = 3,68 т угля. Сжигание 1260 м3 газа даёт примерно 1260*10 = 12600 квт·ч. Сжигание 3,68 т угля даёт примерно 3,68*7 = 25,76 МВт·ч = 25760 КВт·ч. С учётом кпд ТЭС примерно 35%, 1 т угля даёт 25760*0,35 = 9000 КВт·ч эл-энергии. Понятно, что расчёт не показательный. Надо бы посчитать сколько КВт·ч даст комплект панель+аккум. за 400 долл. за время службы, но лень. И это не так просто. Надо учитывать замену аккумулятора (срок службы ниже, чем у панели), круговой кпд аккум. примерно 90% и потери в инверторе и розетке. ИИ называет суммарные потери ≈ 12–18 % в системе "панель → АКБ → розетка". И я уэ не говорю о возможной замене панели раньше 25-30 лет.
Щось з цифрами не грає.... 1 Теплотворна властивість газу 39мДж /м3 при ККД 40% це 39*0,4/3,6(1квт*год=3,6Мдж)=4,3квт*год Таким чином для генерації 1000квт*год треба 240м3 газу Тобто 1260 м3газу дасть 20квт*год Вугілля-перерахуй сам. 2 За 400 доларів в рік комплект 1квт генеруючої панелі дасть 1000 Квт*год... це СТАТИСТИЧНІ данні існуючих на сьогодні 50000 станцій. 3 Акамулятор або БУДЕ використовуватись як накопичувач, або НЕ БУДЕ , просто його наявність збільшує можливості АЕС, бо в нього можна залити нічну енергію з АЕС і віддати в ранковий пік , а потім заливати денну сонячну щоб видати в вечірній пік. 4 Сьогоднішні літій-ферум акамулятори мають показники 6000+/- циклів ...ДО ВТРАТИ 20% ємності... 6000циклів=6000днів/365 днів=16,4 роки до втрати 20% ємності і ще 16,4 роки до втрати 40% ємності... Тобто це не викидати акамулятор через 16,4 роки , а докупити 20% щоб повернути ємність на попередній рівень (витрати для комплекту+4 долари в рік ) таким чином ще раз вивчи табличку і може зрозумієш СЬОГОДНІШНІ встановлені сонячні панелі ВЖЕ сьогодні економлять 260м3 газу або 500 кг вугілля В РІК на кожен 1квт генеруючої потужності
І глянь на три останніх стрічки Бачиш як виросла економія по газу від початку війни? А тепер нагадай мені і собі А скількі імпортувала педерація газу в ЄС І чому після того як газ імпортуватись перестав - в ЄС не виникло потреби в тих 200млрд м3 які перестали імпортуватись Звідки вони зявились на СВІТОВОМУ ринку та ще й так щоб ЄС його змогла отримати Газ (трубопровідний) це тобі не нафта, багато не навозишся
С добычей газа в Украине проблем(кроме ракет КN23) нет Газа полно Жги не хочу Только у ТЭС проблемы есть и само собой у подстанций Кстати если газа всё таки маловато, то можно его и у лаптеногих купить. За юани. А лучше выменять на окорочка с картохой и водочку, без которой их жизнь не имеет смыслу.
так а що це в перше? ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються. тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто. І навіть в такому випадку: А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.
інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))
Hotab написав:ЛАД Я ніколи не топив за зелений тариф) Я завжди кажу «для власного споживання») .і обовʼязково з аккумами. Бо це дозволяє домогосподарству ще і вночі влітку бути автономним (не споживати мережу).
ЗТ гарна річ до 2022 року, це як депо в валюті під 20-25% річних
а зачий рахунок цей атракціон нєвіданой щєдрості? Ви тут дуже за ринкові механізми то з якого тарифи для "зеленої" генерації мав бути не ринковим? Тепер наступне Ви кажете що сес можно врівноважути гес? Правда? І як ви собі бачите врівноваження кожної малої сонячної станції? Ви коло кожної побудуєте міні гідроакумулючу електростанцію?