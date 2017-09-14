|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:43
Hotab написав:ЛАД
Так а ви не думали, що більшість цих проблем якраз і створює цей чудовий зелений тариф? А не сама зелена енергетика .
Канєш, якщо населенню платити за виробництво тоді, коли енергія не треба, вони будуть качати і далі в мережу , це ж жива копійка. І навпаки, хто ж буде вкидати енергію в мережу без вихлопу для кишені? Власники домашніх СЕС будуть або:
- не приймати з власного поля зайву енергію (зменшувати генерацію примусово )
- піклуватись самі про її збереження. Наприклад гріти бойлер чи прання /посудомийка вдень, а не коли зручно ( адже при скиданні зайвої е/е вдень , іі можна безкоштовно взяти ж ввечері)
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.
То, что вы предлагаете, на практике достаточно сложно.
Надо либо ИИ, либо аккум. Второе проще.
А вообще для такой регулировки надо знать ситуацию в сети.
Вы можете посмотреть на часы и на ясное солнечное небо и отключить свою СЭС. Но при этом в других местах может быть пасмурно и ваша энергия совсем не помешала бы.
А возможно, наоборот.
Вы стали ярым поклонником СЭС и Греты?
Настолько ярым, что не хотите даже признавать наличие проблем и вопросов?
Тем более, что решения существуют - например, аккумуляторы, гидроаккумулирующие станции, управление спросом. Т.е. не надо отказываться от СЭС, а просто не строить тупо всё больше СЭС, не думая больше ни о чём.
ЛАД
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:46
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
..........
Наприклад за вступ до тайожного союзу не було запєрєчєнь, чи потрібно було вступать? Бо вже й грошей були дали.
У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.
Ні, це також позаблоковий статус. Чи нам тут дозволено вступать, а там- зась? Ким дозволено?
Не притворяйтесь.
ТС это экономический союз, аналог ЕС.
НАТО - чисто военный союз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:48
sergey_stasyuk555 написав: Water написав:
Я тут сьогодні випадково поспілкувався зі знайомим, який трішки в темі стосовно модернізації в рамках так-би мовити всієї країни.
1. Дєнєг нєт.
2. Дуже цікавий проект, але я колись чув у срср шось подібне були зробили у якомусь військовому містечку і воно працювало. Так ось, одна всесвітньо відома фірма-виробник зробила таке собі підземне сховище теплоносія, вони тупо влітку за допомогою теплообмінника накопичують тепло, нагріваючи теплоносій і зберігаючи у чомусь. Потім цей теплоносій гріє гарячу воду, яка йде на опалення в осінньо-зимовий період, а також круглий рік власне гаряча вода.
3. Чи буде в нас реалізовано і де саме він не знає, бо див. п.1. Також це ще тільки перший рік як запустили. Якщо воно піде, в них є ідеї влітку охолоджувать, але це поки-що складно, поки-що тільки нагрів.
нічосє які в тебе опілки в голові...
А ти вже самозабанився?
Гугли Vantaa Energy.
UPD: Ще Данія за допомогою морської води охолоджує близько 100 тис. будинків.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:49
іксперди-енергетики, скільки в Україні діючих ГАЕС? ))
і скільки % споживання електроенергії вони забезпечують? ))
про "проблеми" з електроенергією в Австралії:
Австралія надаватиме споживачам щонайменше три години безкоштовної сонячної електроенергії щодня згідно нової урядової програми.
дикі люди ці австралійці, не знають що треба тарифи знов множити на 2 ))
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:53
Water написав:
А ти вже самозабанився?
Гугли Vantaa Energy.
UPD: Ще Данія за допомогою морської води охолоджує близько 100 тис. будинків.
тобто діючої системи жодної в світі ще немає...
зрозуміло.
данія щось охолоджує... не ганьбись.
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:54
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.
Ні, це також позаблоковий статус. Чи нам тут дозволено вступать, а там- зась? Ким дозволено?
Не притворяйтесь.
ТС это экономический союз, аналог ЕС.
НАТО - чисто военный союз.
Шо мені прітворяться, був СНГ, потім ТС, а там й якійсь ОДКБ.
Так само й НАТО, яким рішенням і хто нам забороняв туди вступать? У всякому випадку подать заявку на вступ?
Додано: Сер 17 гру, 2025 00:54
ЛАД
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.
Там є дещо, що його нагадує. Я ж вам приводив приклад ЧГ.
Якщо я вдень скидаю, я створюю особистий позитивний баланс. Ввечері (коли мені зручно і треба) беру з мережі . У нас те саме. Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.
Так от саме такий підхід не стимулює використовувати енергію тоді, коли є зайва. А стимулює «коли зручно».
Те саме і з електромобілями. Навіщо думати коли його заряджати при наявності СЕС, якщо я краще енергію скину, а візьму заряджати коли захочу.
І інше питання, якби у мене її в обід не приймають. Мабуть я б заряджався в обід,
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:01
sergey_stasyuk555 написав: Water написав:
А ти вже самозабанився?
Гугли Vantaa Energy.
UPD: Ще Данія за допомогою морської води охолоджує близько 100 тис. будинків.
тобто діючої системи жодної в світі ще немає...
зрозуміло.
данія щось охолоджує... не ганьбись.
Он с Дании наверно пишет про грандиозные прожекты
А там летом плюс 35 с мая
Как в Анталии
Поэтому надо всё и только ледяной морской водой охлаждать(и качать её по трубе с Гренландии)
Востаннє редагувалось барабашов
в Сер 17 гру, 2025 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:02
Hotab написав:ЛАД
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.
Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.
Ні, він не згорить, за позитивний баланс теж сплачують за цінами енергоринку, тобто вдень ціна мінімальна, у деяких вроді існує мінімальна закупівельна ціна у розмірі 6 ойроцентів.
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:04
Water написав: Hotab написав:ЛАД
Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.
Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.
Ні, він не згорить, за позитивний баланс теж сплачують за цінами енергоринку, тобто вдень ціна мінімальна, у деяких вроді існує мінімальна закупівельна ціна у розмірі 6 ойроцентів.
Ну я за всю європу не знаю, ЛАД каже не платять . В ЧГ дійсно не платять, різниця згорить
