RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16200162011620216203
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:04

  Water написав:
  ЛАД написав: У вас какие-то перепады.
Порой такие, что воспринимается просто как желание потроллить.
Какая связь между вступлением в НАТО и вступлением в ТС?
Это, вроде, совершенно разные вопросы.

Ні, це також позаблоковий статус. Чи нам тут дозволено вступать, а там- зась? Ким дозволено?

1.
Альтернатива нато не тайожний союз а одкб.
2. Шо там за теплонакопітєль під військовим містечком? І вчому :shock:
3. За 800 ват кожну в розетку, в нас це угробить мережу. Без варіантів.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4225
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:09

  барабашов написав:Поэтому надо всё и только ледяной морской водой охлаждать(и качать её по трубе с Гренландии)

Ти теж самозабанишся?
https://stateofgreen.com/en/news/3-bill ... e%20option.
Water
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:10

  Hotab написав:prodigy

чергова маячня ….
акумулятори не мають шкоди


Я з вами згодний. Але ЛАД сказав «шкоду від аккумів ми вже зʼясували», то я вже не став. Зʼясовували вони , то зʼясували.

Мне казалось, что в прошлый раз таки зʼясували. Там, по-моему, были достаточно убедительные аргументы. И не только мои, но и других участников.
Или вы настолько увлеклись троллингом, что перестали воспринимать нормальный разговор?
По-моему, вы вполне способны понять, что если график вводится для ограничния нагрузки в сети, то включение аккум. этому мешает.
Как не помню кто писал, если можно включить 8 лаки-групп, то включение аккум. уменьшает это количество до 7. Или ещё меньше, если аккум. много. По-моему, для вас это должно быть более, чем понятно. Вроде, элементарно.
То, что при недостатке генерации включение аккум. приносит вред тоже вызывает сомнения?
Вред, понятно, не тому, у кого есть аккум., а тем, у кого его нет. Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется. Сумма-то постоянная, если у кого-то стало ээ больше и он может пользоваться ээ круглосуточно, то у кого-то её стало меньше. В реальности ужесточится график - уменьшатся периоды включения и увеличатся отключения.
Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:18

  ЛАД написав:[Сумма-то постоянная
Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.

Якраз сума не постійна.
У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.
Water
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:19

  Water написав:
  Banderlog написав:такж само не можно створювати де попало додаткову генерацію особливо нестабільну і трудно регульовану.

А як німці дозволяють тупо в розетку ткнуть генерацію на 800 Ватт, тільки попередивши енергокомпанію, без усіляких дозволів, договорів/протоколів? Якщо лічильник не того, прийде електрик і замінить, без додаткових оплат.

Ссылку можно?
А так это похоже на то, за что вы нападаете на акурта на параллельной ветке.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:25

  Hotab написав:ЛАД

Зеленый тариф в Европе и США не существует. Но проблемы есть.


Там є дещо, що його нагадує. Я ж вам приводив приклад ЧГ.
Якщо я вдень скидаю, я створюю особистий позитивний баланс. Ввечері (коли мені зручно і треба) беру з мережі . У нас те саме. Тільки за позитивний баланс по фінішу у нас доплатять. У них він згорить.
Так от саме такий підхід не стимулює використовувати енергію тоді, коли є зайва. А стимулює «коли зручно».
Те саме і з електромобілями. Навіщо думати коли його заряджати при наявності СЕС, якщо я краще енергію скину, а візьму заряджати коли захочу.
І інше питання, якби у мене її в обід не приймають. Мабуть я б заряджався в обід,

Как раз "такий підхід стимулює". Чем скидывать днём в сеть слишком много энергии, которая будет не оплачена, разумный человек поставит на зарядку электроавтомобиль.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38076
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5382 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 01:29

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Banderlog написав:такж само не можно створювати де попало додаткову генерацію особливо нестабільну і трудно регульовану.

А як німці дозволяють тупо в розетку ткнуть генерацію на 800 Ватт, тільки попередивши енергокомпанію, без усіляких дозволів, договорів/протоколів? Якщо лічильник не того, прийде електрик і замінить, без додаткових оплат.

Ссылку можно?

Гугліть Balkonkraftwerk
Перше попавше посилання:
https://www.balkonkraftwerk-fachhandel. ... 0%E2%82%AC.
Наші міні-фотоелектричні системи plug-and-play оптимально використовують нове встановлене законодавством обмеження потужності живлення 800 Вт – для максимальної економії та спрощеної реєстрації.
А так это похоже на то, за что вы нападаете на акурта на параллельной ветке.

Я ні на кого не нападаю, просто не люблю відверту брехню.
Water
 
Повідомлень: 3710
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16200162011620216203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Water, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 367575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1062478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.