Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні