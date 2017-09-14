RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16206162071620816209
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Муха так і не зрозумів мною написане
Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27554
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16206162071620816209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 171249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 367833
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1062913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15309)
17.12.2025 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.