За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 19:51

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-40)

1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 07:27

  Investor_K написав:1. Shaman +4
2. барабашов +3
3. Сибарит +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Faceless 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -21


Для покращення показників не забуваємо хвалити старого за дуже інтелектуальні повідомлення
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 11:24

250000 переглядів

Пролетіли і не помітили. А я усіх з цим вітаю! В окремі деі було 5000+ переглядів у гілці.
Все це означає , що тема є ТОПОВОЮ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 12:23

До речі, 21.12 у мене 16 років чесній та професійній участі у форумі. Служу фінансам!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 09:25

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-45)

1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +2
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. pesikot 0
9. airmax78 0
10. flyman 0
11. Vadim_ 0
12. Успіх 0
13. sergey_stasyuk555 0
14. Faceless -1
15. unicdima -1
16. sergey_sryvkin -1
17. prodigy -4
18. fox767676 -8
19. Hotab -22
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:08

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-50)

1. барабашов +3
2. Сибарит +3
3. Shaman +3
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -8
20. Hotab -21
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:32

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  барабашов написав:Тов.Панда
Добавьте мне пару плюсов


Я рахую неупереджено. Бо громада мені довірила цю високу честь. Плючсики тільки за похвалу.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 12:33

Investor_K

У хотаба +1 у заліку. Один раз написав правду про старого
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 16:29

Думаю над тим, чи є сенс і надалі вести гілку в таких умовах? Комради, ви як думаєте?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11060
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
