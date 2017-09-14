RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:42

  flyman написав:
  fox767676 написав:Shaman
правда

труъ


то я спеціально
бо у шайтана цікава звичка - перед викладанням турбопотужного простирадла - "забити місце" анонсом
навіщо він так робить - хз
але так шпілька у колесо - у повідомленні видно редагування :D
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:А як немотивовані бідняки та інсультники закінчаться
А може ти тоді не тут пиши?
Відразу напиши пуйлу, щось типу
Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Бо закарпатель летусрок відпере від жовтої жижі свої коротенькі штанці і вирішить замінити закарпатця Бровді(з шлейфом корупційних скандалів) і що тоді буде?
budivelnik
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:47

  Shaman написав:я бачу, що вже почали обговорювати кредит від ЄС.
Лідери ЄС погодили надання Україні 90 млрд євро кредиту на 2026−2027 роки, але без використання активів РФ
Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

до цього кепкували, що не дадуть. хоча відразу казали, що кредит все одно буде - питання у форматі. безвідсотковий, повернення після репарацій - непоганий варіант.

Ты что-то перепутал как обычно :lol: Что _кредита_ не будет - никто (кроме уявных друзей) не "кепкували". -- кепкували с планов на сотни лярдов, которые "некоторые" уже в бюджет записали. Как и вагоны денег за ними...
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:50

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Shaman
правда

труъ


то я спеціально
бо у шайтана цікава звичка - перед викладанням турбопотужного простирадла - "забити місце" анонсом
навіщо він так робить - хз

Аааа, вот что это такое :lol: -- а я думал еще: что это за нафиг - начинаю отвечать на сообщение, а пока написал - там вообще что-то другое стало :lol:
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 10:54

  Banderlog написав:
  prodigy написав:

під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл
зараз придністровя почне блокувати Україну :lol:
Справа не в румунах а в повній морській блокаді.
Приколно, теоретично Придністров'є заблоковано. А вже пішло що там дрони збирають, операторів навчають. Наша влада добре бореться тільки з бігунцями від ТЦК через кордон :D . Буде весело якщо звідти полетять ударні дрони.
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:01

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:труъ


то я спеціально
бо у шайтана цікава звичка - перед викладанням турбопотужного простирадла - "забити місце" анонсом
навіщо він так робить - хз

Аааа, вот что это такое :lol: -- а я думал еще: что это за нафиг - начинаю отвечать на сообщение, а пока написал - там вообще что-то другое стало :lol:


хорошая отмазка для Вадима, например :D
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:06

ще не починали

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:А як немотивовані бідняки та інсультники закінчаться
А може ти тоді не тут пиши?
Відразу напиши пуйлу, щось типу
Пуйло наші бідняки і інсультники розбили міф про другу армію світу, яка рухається в 5 разів повільніше равлика....
Ти уявляєш що станеться якщо ще парочка корупційних скандалів відправить в армію богачів з Богатирським здоровьм і мільйонними статками (Андрій Борисович вже грозиться... а там може й коломойський підтягнеться з своїм 10000 доларів за сепара?
Тому краще закінчуй своє еСВеО і брись під лавку...
Бо закарпатель летусрок відпере від жовтої жижі свої коротенькі штанці і вирішить замінити закарпатця Бровді(з шлейфом корупційних скандалів) і що тоді буде?

це тільки розминка "двома пальцями"
flyman
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:09

ШІ генерований текст

  _hunter написав:Аааа, вот что это такое :lol: -- а я думал еще: что это за нафиг - начинаю отвечать на сообщение, а пока написал - там вообще что-то другое стало :lol:

там якийсь турбо незламний ШІ генерований потужний текст лонгріда, багато літер неосилятор
flyman
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:14

casus belli

  d44 написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:

під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл
зараз придністровя почне блокувати Україну :lol:
Справа не в румунах а в повній морській блокаді.
Приколно, теоретично Придністров'є заблоковано. А вже пішло що там дрони збирають, операторів навчають. Наша влада добре бореться тільки з бігунцями від ТЦК через кордон :D . Буде весело якщо звідти полетять ударні дрони.

а це буде casus belli? чи тільки занепокоєння?
flyman
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:24

  prodigy написав:
  pesikot написав:РФ намагається "розрізати" Одещину навпіл: "Флеш" назвав мету агресора
Він зазначив, що тільки 14 грудня ворог атакував залізнично-автомобільний міст у селищі Затока майже 40 "Шахедами", з яких близько двох десятків влучили в ціль.

А хіба той міст до цього був цілий ? ...

Бо 20х50 кг на один вже зруйнований міст - якось забагато


міст був в неробочому стані з 2022року, але мав шанси на відновлення
14 грудня оркі нанесли удари по колонам, де піднімається секція для проходу суден



вчора нанесли удар по мосту в с.Маяки-мост є частиною шляху на Румунію
під час удару загинула жінка (3 дітей поранені)
https://www.youtube.com/shorts/gQpa0Pu2-Ls

під*ри намагаються розрізати Одеську область навпіл

Скоро відповімо фламінгами, треба тільки "нємножко потєрпєть". За рік виготовимо 7х365=2550 шт і от тоді...
