|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:35
Striker написав: Faceless написав:
За 1кк це не крута тачка, це бюджетна з салону
Hyundai Kona - бюджетна тачка?..
Ооо, це мій бюджет
У мене Блюєтті АС180 (1800/2400Вт буст), вистачає на 9 годин (вже перевірено) для холод-ка (100Вт коли працює) і 2х ноутів з інетом від Ланета. Їжа гріється на газовій туристичній плитці
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ), вода напором десь 2..3 Атм на 7 поверсі.
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6786
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 1350 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
1
1
12
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:58
А что лучше и качественней в целом в деревне под Шанхаем собрано - Блюйетти или Экофлоу?
Хочется что то переносное и нетяжёлое
На пару квт/ч запаса света
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5528
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 13:12
Amethyst
Опалення від незламної ТЕЦ-6(Київ)
Як вона ще дихає
Її вперше ще в 22-му увалили у мене на очах
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17370
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор