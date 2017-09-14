RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:47

  Shaman написав:
  барабашов написав:
  Hotab написав:Бараьашов, як спеціаліст по «мєхАм» , консультує

Я специалист по переломам костей грудной клетки, таза и нижних конечномтей у дезертиров

ти звідки так дезертирував, Содоміт? :lol: з підвалу?.

Жду момента, когда тебе при допросе, как и почём ты продал Украину за шекели соросятам, выгнем колени и локти в обратную сторону.
А потом и позвоночник
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:48

  Hotab написав:

Работать там,в смысле.


Він воліє коліна стріляти бластером через чорне море .
Наша 120-кг роХсолана біля турецького хана. Байрактари насмокчує

Сучка 162/94 - тебя уже выепал ниггер?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:50

Ще ні, поспішай до нього, роХсолано. Прямо з гарему турецького хана 😅
Будеш першою


Жду момента

выгнем колени


ВигнєМ? Хто??
Скільки ти будеш чекати момєнта? :lol:
Ти знов мрієш що хтось за тебе це зробить, слабовольне ведене поросятко?))
А коли ти сам щось зможеш?))
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 19 гру, 2025 22:56, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вкусна салями Мгамбы дезертир?
Облизываешь шоколадный крем свой да с неё?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:54

барабашов


Вкусна салями Мгамбы


Ти хочеш порівняти з турецьким? Не стримуй себе, за тебе ніхто цього не перевірить, ведена безвольна свиноматка))
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:00

  Xenon написав:
❗️Обстрел моста на трассе Одесса-Рени может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина, — основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин

Зате у нас скоро будуть шагі замість копійок = перемога.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:03

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Обстрел моста на трассе Одесса-Рени может заблокировать 60% импорта топлива в Украину, что приведет к росту цен и к дефициту бензина, — основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин
шш
Зате у нас скоро будуть шагі замість копійок = перемога.

а разве по ЖД топливо не везут уже, только авто?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:10

У Мико багато прильотів. Пітари святкують день Святого Миколая.
Нічого, бумеранг не забариться..
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:26

Schmit Шаг, щоби там не казали, руське слово.
"Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!" :lol:
Шаг - це частина довгого шляху...
Доречi, "цент" - вiн же "сантiм" фактично вiд сантiметр, теж частина.

Звiсно, якщо вже так копiйка не до вподоби, то чому свою назву не вигадати?
Почитав щодо голосування, Розумков - самий розумний! :)

На мiй погляд, цi змiни назв - на користь розпилу госбюджету.
Взагалi, не на часi.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 23:47

крок

  SATAN написав:Schmit Шаг, щоби там не казали, руське слово.
"Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!" :lol:
Шаг - це частина довгого шляху...
Доречi, "цент" - вiн же "сантiм" фактично вiд сантiметр, теж частина.

Звiсно, якщо вже так копiйка не до вподоби, то чому свою назву не вигадати?
Почитав щодо голосування, Розумков - самий розумний! :)

На мiй погляд, цi змiни назв - на користь розпилу госбюджету.
Взагалi, не на часi.

крок
з.і.
якщо "копейка" від "копье", то має бути "списівка" бо "спис"
