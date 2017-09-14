RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16217162181621916220
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:22

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:Бо те що полетіло в НИХ, точно не полетить в ЗСУ, тобто ВАМ буде легше воювати.
Це хоч зрозуміло?
ну понятно що зрозуміло, тому я й проти енергетичного перемиря.
Іще б росіяни так як по одесі і на львів ракети випускали то взагалі б класно було. Егеж?)))
Пан Будівельник, головне в одесі це порти, а не горілчані генделики)
Серьозно?
Тобто якщо ти не в піхоті на нулі - то ти ЗСУ не потрібен?
Я правильно зрозумів твою ГЕНІТАЛЬНУ думку?

Для економіки - все одно де генеруються податки....
Для ЗСУ краще щоб податки генерувались на виробництві зброї....
Але якщо забрати в селян можливість генерувати податки шляхом випуску продуктів харчування - то зброя в ЗСУ нафік буде не потрібна через три дні закінчення харчів.
Тому тролейбус нафік не потрібен... але якщо він везе робітників на завод -то потрібен.
Генделик нафік не потрібен -але якщо він через продаж товарів з податковим навантаженням 70-80% від ціни продажу - створює умови по яким жінка Бандерлога отримує не обезцінені фантики а повновісні гривні...

Стоп-стоп-стоп списанный ветеран ВДВэ(Савецкой Армии)
Монополию на казёнку с такими налогами ввела "царица-матушка", а "царь-батюшка" Ымперию на такие налоги(не с металлургии же и не с машиностроения же, ибо было это примерно 180-170 лет назад) до логического конца довёл с портами в Хабаре, Петропавловске-Камчатском и Владике. Ну и зоны первые с каторжанами типа Достоевского и Джугашвили на всю тайгу заложил(не на тундру ещё, то Йося уже Ымперию расширил на "рыковке").
Так ты получается за Ымперский стиль православно-кацапского управления в Вильной Украине??? Так ты таки агент Лубянки?
И это - представь чтоб в цене электричек(Тесл и Тайканов) в нынешней ситуации было 70-80% налогов. При их цене на Западе пусть 30-100кЕвро. А не как сейчас процентов 5, ни НДСа, ни Акциза, ни налога на год(повышающего коэффициента растаможки). А на твою любимую китайщину Бёдо-Джилиевскую, все 95-98%, поскольку Китай стратегический партнёр лаптеногих и 100%-но помощник и спонсор Чучхеистов и наверняка оборонпрома балалаечников.
Вот бы бюджет тогда от триллионов гривен раздулся бы и наша военная мощь!!!
Куда там наливайкам и сигаретным киоскам. :mrgreen:
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:24

  pesikot написав:А нажрал ты на 120 кг тушки

Якось дуже не поважно... :?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:44

  Vadim_ написав:
  pesikot написав:А нажрал ты на 120 кг тушки

Якось дуже не поважно... :?

Он же собака пудовая с помойки завшивленная и жрущая объедки(с руки Подоляка)
Для него и 100кг это сплошной жир и складки.
У них, "опущенных", "чертей" и "шкварок" свой мирок и друзья нетойвосные его - тоже подшконочные петушки, кукарекающие с берегов индийского океана.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 20:48

  budivelnik написав:
Допетрав
Що таке робота генделика?

та не бембай мені мозком.
Не буде зарплати я піду додому.
Твій генделик це засіб конфіскації в населення грошей, по факту купляє в держави право збирати акциз на тютюн і горілку, та сама податкова тільки приватна)
генеруєте прибутку Ви рівно ноль. Так шо ти такий ж кровопієць як податкова.
Допетрав?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4245
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:03

  барабашов написав:
  Vadim_ написав:
  pesikot написав:А нажрал ты на 120 кг тушки

Якось дуже не поважно... :?

Он же собака пудовая с помойки завшивленная и жрущая объедки(с руки Подоляка)
Для него и 100кг это сплошной жир и складки.
У них, "опущенных", "чертей" и "шкварок" свой мирок и друзья нетойвосные его - тоже подшконочные петушки, кукарекающие с берегов индийского океана.

Это прокукарекал жирный петушок с берегов Турции ?

Гаишник, объясни, чего ты так петушиную тему педалируешь ?
Что-то родное для тебя ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:11

[quote="5917126:pesikot"]
Пани ,не рвіть чуби, наразі сотий раз передивляюсь Долгая дорога в дюнах, не зря меня влекло в Прибалтику, такая стильная женщина даже по нашим временам
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4120
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:24

Vadim_ не зря меня влекло в Прибалтику

и что там делать, в Прибалтике?

Я - смотрю на страны с точки зрения возможности самореализации, воплощения своих идей, качественного образования для детей и внуков.
Это явно не Прибалтика.
:(
SATAN
 
Повідомлень: 24
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:35

  Vadim_ написав:Пани ,не рвіть чуби, наразі сотий раз передивляюсь Долгая дорога в дюнах, не зря меня влекло в Прибалтику, такая стильная женщина даже по нашим временам


А цей сливу залив по самі крокви ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:36

Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат.


В другой ветке тему обсуждали.
ВНЗ? Ви якiсть освiти врахували?

Наличие Диплома Университета, абсолютно не означает то, что обладатель этого диплома - соображает!
Курсовые, дипломные и даже простые зачеты, тупо "Покупаются"!
В реальности, всё очень хреново.

Я в той теме, всё обосновывал.
Если имеем классного специалиста, он сможет реализовать свои амбиции и без помощи государства! И диплом ему не нужен!
А если "дуб-дерево", то ему да, нужен диплом, рабочее место и пр., правду толку от него, разве что в вопросах Создания Спроса на ТНП и житло. :)
SATAN
 
Повідомлень: 24
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 21:40

  SATAN написав:
Українська система освіти втратила понад 200 тисяч потенційних вступників до ВНЗ, які після закінчення шкіл мали б вступати на бакалаврат.


В другой ветке тему обсуждали.
ВНЗ? Ви якiсть освiти врахували?
......

Вопрос же не в качестве. Да и не в вузах. - это просто индикатор: заметного размера толпа "куда-то" пропала из страны...
_hunter
 
Повідомлень: 11166
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16217162181621916220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, SATAN і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 173549
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 370343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1067016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10359)
20.12.2025 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.