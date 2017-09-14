|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:04
Banderlog
Запад не будет инвестировать, если не будет Гарантий!
Раньше - озвучивали НАТО! Типа, если Украина будет в НАТО, вот тогда - пойдут инвестиции!
Китаёзы - будут инвестировать в добычу, переработку и тяжмаш!
Им надо будет дешевая энергия.
Постсовок, без комментариев.
Тут другое. Налоги.
Существующая пенсионная система - потребует находить источник пенсий для миллионов пенсов! Плюс - выплаты и пенсии военным, которые дембельнутся.
Плюс инвалиды, плюс социалка, медицина и пр бюджетное.
Источник для всего этого, непонятен. Это, если что, миллиарды баксов в год.
Если это будут налоги, в том или ином виде, то... инвесторы могут спросить, какой смысл строить им завод в Виннице, если дешевле и выгоднее, к примеру - в Болгарии?
А рабочие с Украины? Так сами могут приехать в ту же Болгарию и с восторгом працювати!
Всё сложно и туманно с этими вот, Инвесторами.
Нет, ну я знаю, как оно будет, но не озвучу...
SATAN
Повідомлень: 40
З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:16
flyman ти вважаєш, що залишиться "як було до війни", олігархо-феодалізм? і він прогодує всіх знедолених і прикоритних? ти вважаєш, що залишиться "як було до війни", олігархо-феодалізм? і він прогодує всіх знедолених і прикоритних?
Цитата:
"После войны Великобритания столкнулась с экономическими трудностями, долгами и необходимостью восстановления, что привело к ослаблению фунта относительно других валют"
Можно посмотреть и на Совок после Второй Мировой.
Они - считали себя "Победителями", если что.
С Германией, всё ещё хуже.
SATAN
Повідомлень: 40
З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:16
ну з росії інвестиції ішли без нато?)
І китай прицінювався до нато)
та чого вже там стєснятись? Звучіть.
Розкажіть про інвестиції і притік емігрантів і умови які треба створити для цього.
Banderlog
Повідомлень: 4248
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:21
SATAN написав: flyman
Можно посмотреть и на Совок после Второй Мировой.
Они - считали себя "Победителями", если что.
С Германией, всё ещё хуже.
не розстраюйте, Флай хоче філіпінку в жони. За великим рахунком ми за це і воюєм. Щоб почався потік філіпінок, щоб хоть по 2 кожному.
Флаю -3, за ідею.
Banderlog
Повідомлень: 4248
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 110 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:26
Banderlog
То, что было ДОТОГО и то, что будет После войны, это Разное, что касается инвестиций.
Да и рано говорить, тут война - неизвестно когда окончится.
Судя по новостной ленте, это всё ещё надолго.
SATAN
Повідомлень: 40
З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Нед 21 гру, 2025 00:34
Banderlog
Флаю -3, за ідею.
Глянь його структуру витрат
Він в листопаді поповнив мобільний на 10 грн «щоб ще на рік продовжити дію номера».
Не добре, ці необовʼязкові витрати 10 грн він ще якось подарує (послуга перевод коштів) Ізольді Павлівні на новий рік, але ж 3-м філіпінкам це треба ще тричі по 10 грн за рік поповнювати. Де брати?
Hotab
Повідомлень: 17396
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2551 раз.
