Додано: Нед 21 гру, 2025 00:04

Запад не будет инвестировать, если не будет Гарантий!Раньше - озвучивали НАТО! Типа, если Украина будет в НАТО, вот тогда - пойдут инвестиции!Китаёзы - будут инвестировать в добычу, переработку и тяжмаш!Им надо будет дешевая энергия.Постсовок, без комментариев.Тут другое. Налоги.Существующая пенсионная система - потребует находить источник пенсий для миллионов пенсов! Плюс - выплаты и пенсии военным, которые дембельнутся.Плюс инвалиды, плюс социалка, медицина и пр бюджетное.Источник для всего этого, непонятен. Это, если что, миллиарды баксов в год.Если это будут налоги, в том или ином виде, то... инвесторы могут спросить, какой смысл строить им завод в Виннице, если дешевле и выгоднее, к примеру - в Болгарии?А рабочие с Украины? Так сами могут приехать в ту же Болгарию и с восторгом працювати!Всё сложно и туманно с этими вот, Инвесторами.Нет, ну я знаю, как оно будет, но не озвучу...