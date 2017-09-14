_hunter написав: budivelnik написав: SATAN написав:
И вот Земля наша - интересует многих! Но... без людей.
Черговий фантазер з мінімальними знаннями економіки і маскимальним рівнем впевненості в існуванні простих рішень..
1 Земля без праці на ній...-не приносить ніяких доходів
2 Навіщо тоді одних людей заміняти іншими? Адже як показала історія останніх кількох тисяч років - від того хто живе на землі -нічого не змінюється.
Бо як годували люди самі себе так і годують......
Но можно же конкретно на этих площадях нашлепать ветряков/панелей - на их обслуживание как раз тех 5% и хватит
Еще Китаю их "темные фабрики" можно разрешить строить - тут как раз ЕС прямо через один кордон...
Наклепати - можна
Совок он скільки зброї наклепав....
Питання хто за наклепане заплатить?
Я давно писав
1 З 1 га поля можна виростити 5 тонн пшениці.....
Це буде коштувати (валова виручка) 5 тонн* 220 доларів=1100 доларів
2 Давайте припустимо що чистий прибуток від цієї діяльності становить 30% ( в реалі дай Бог щоб 15, але ми не будемо дрібязковими)
1100*30%=330 доларів
3 Тепер давайте припустимо що ми на 1% цього гектара (сотка=100м2) встановимо фотопанелі...
Генерація100м2=15Квт потужності*1000годин генерації в середньому за рік)=15000квт*год
15 000 квт*год *4 грн( а можна й по
=60000 грн=1420 доларів( а можна 2840)...
Ура , знайшли золоту жилу.....
Але відразу виникне ДВА нюанса
Перший - звідки взяти 10000 доларів на цю станцію?
Другий - хто буде купувати цю згенеровану енергію..
От і виходить
Територія без рук - це нуль.
Все що більше нуля створюють руки.