RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 11:59

  Shaman написав:
  Investor_K написав:І чому той портал і форум загнулися? Яка причина?

там не було такої видатної гілки? :oops:

Навряд чи. Там були серйозні обмеження щодо дискусій стосовно роботи конкретних банків. А тут це будо і структуровано. Мене як хронічного депозитчика це приваблювало. Це як один з прикладів.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11095
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 14:57

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Мені цвкаво.
Тут є люди, які памятають форум uabanker. net?

Є які пам'ятають ДС, для чого інше тут

uabanker. net у ті часи (початок 00) мав розквіт. А ваш покірний слуга там розпочинав вивчати фінансові закони. Там адмінами були arty, koss, Makrokit, Mozart, Charisma (недовго).
Є ті, хто іх памятає?

нажаль , усе накрилося волосатой мандой фсб
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 23.05.14
Подякував: 628 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 гру, 2025 15:05

Там наразі домен перехопили якісь китаці. Так, жаль. Все має початок і все має кінець.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11095
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 99100101102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10368)
21.12.2025 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.