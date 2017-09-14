Banderlog не буває таких війн, до останнього подиху.
Ну почему же? Жили-были индейцы в Америке. По-своему жили, даже вот какие-то Строения монументальные сооружали, как майя. Интересно, вот куда они подевались? Остатки выживших, я бы не назвал уже народами, так... ошмётки. Сказать, в чем основная беда индейцев? Богатая и Щедрая земля!
Знаете, зачем массово внедряют инсектопротеины? Да проблемы будут со жратвой! Народа всё больше и больше на Земле! Спрос на жратву! Украина? Просто подарок Бога, на самом деле! Тут и земля и реки и леса и море, полезных ископаемых - считай "вся таблица Менделеева"! Вы и правда считали, что вот кто-то нам оставит право это всё пользовать "на шару"?
Нет, конечно. Просто, у Запада свои методы, у варваров- свои.
Как определить вероятность прогноза будущего? Всё просто. Задать себе вопрос "А что после войны?"
Вот.. какие, собственно Цели у этой войны! Реальные а не "озвучиваемые пролетариату со стороны СМИ"?
Всё очень просто, видите!
маячня про глобальний голод при даних кліматичних умовах поки не впав астероїд здоровенний чи супервулкан бахнув
Ой+ написав:З Різдвом поважне панство! Християнської поведінки хоч на день. Електрики без обмежень.
Заряджальна лихоманка: чверть киян почали споживати більше світла під час відключень https://kiev.informator.ua/uk/zaryadzha ... idklyuchen Парадокс листопада показав, що навіть за тривалих знеструмлень частина мешканців столиці не лише не скоротила, а й збільшила споживання електроенергії Цікаве спостереження про зміну споживання електроенергії під час відключень оприлюднив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. За його даними, у листопаді 26% киян збільшили споживання, ще 20% залишили його без змін, а 54% - зменшили, при цьому середній показник у місті впав на 20%. Йдеться саме про період, коли в Києві вже діяли графіки, і світло часто було відсутнє годинами. Судячи з коментарів під дописом, кияни добре впізнають себе у цій статистиці. Мешканці міста описують масову “заряджальну лихоманку”, коли після появи світла одночасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки та домашні зарядні станції. Додаткове споживання створюють і системи накопичення енергії, які через втрати під час заряджання і розряджання беруть з мережі більше електроенергії.
Потрібно перепрограмувати лічильники з тим, щоб могти в певні пікові періоди не відключати, а обмежувати споживання, наприклад, максимум 1 кВт/год, а не 3 по замовчуванню теперішні.
для цього потрібно замінити всі лічильники на програмовані та ввести програму на обмеження