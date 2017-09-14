Додано: Чет 25 гру, 2025 20:19

Shaman від капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не буловід капітуляції Зе відмовився, а інших пропозицій не було

Смiшно таке читати!хто у ньго, у Зе та команди - спитав, що вiн там хоче чи що хоче народ України?З 2005 року, ми йдемо у ЕС! Звiсно й у НАТО, тому що без НАТО -не буде нiякого ЕС, не буде довгострокових Iнвестицiй! У Криму стояв чф росiї, який ЕС мiг бути.Тому, нам видiлялись мiльярди на пiдготовку до вiйни, на реформи та iнше!У 2014-му всiм було ясно, або ми переможемо у АТО, або... нам треба буде повернути мiльярди баксiв, ще й з вiдсотками.У 2022-му, там взагалi, вже варiантiв не було.Або кордони 1991 року, або втрата державностi.Всi цi Стамбули, Мiнськ та iн., це для товпи, просто маячня якась!Зараз - все ще складнiше!Стiльки людей полягло, стiльки боргiв, нам не повернути їх навiть за сто рокiв.Вiйна й тiльки вiйна.Треба перемогти росiю, причому не просто перемогти, а й отримати компенсацiю за кожного вбитого українця! Для цього, кордонiв 1991 року замало, треба буде брати моцкву, пiтер та новосiб.Але "жива сила" -то українцi.Бачите iншi варiанти?Тому бачу на 2026 рiк - посилення бойових дiй, мобiлiзацiї, iнфраструктурна вiйна та iнше.