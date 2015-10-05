Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональнаWirująświatła написав:
С чего вы решили что скрины мои? В одном из чатов люди начали выкладывать скрины у кого сколько кредитов в монобанке.
Чим саме тут хвастати не знаю
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:09
Re: Психологія та саморозвиток
Та хз чиї, все одно поведінка я б сказав нераціональна
Чим саме тут хвастати не знаю
Додано: Чет 25 гру, 2025 19:37
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:24
из всего мной сегодня написанного вы отреагировали только на это). я разместил полагая что на фин.форуме такое будет интересно.
По части хвастаться тут стандартов нет. В том паблике откуда скрины люди хвастаются ежедневными заработками. Выкладывают скрины заказов. Там это норма. Никто за такое не осуждает.
На стримах нормы ещё более широкие. Сразу после знакомства по фану идёт обмен тг (в знак того что с вами хотят общаться). . А тут за 9 лет на форуме мой тг знает целых 2 человека. Зато на стримах не принято задавать личные вопросы. Максимум имя и откуда ты могут спросить. Здесь же любят поковыряться в биографии.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|