Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:44
Купьянськ це Харківська обл. - визначається анкориджськими домовленностями
Гуляйполе - Запорізька, визначається ЛБЗ
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:52
fox767676
Купянськ в піддавки віддали?
6
6
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:53
GALeon написав:
проте Гуляйполе все....
3 недели назад и Купянск было "всё". Не понимаю зачем так торопиться с диагнозами, когда ситуация на фронте маятником качается, и гулйяполе полностью не окупировано? КОгда фронт преедвинется и окупированый город будет уже за спиной ЛБЗ тогда и пишите своё "всё".
Додано: П'ят 26 гру, 2025 12:56
UA написав:
Араби на вантажівках християн з Різдвом будуть вітать.
Коли прийдуть до видворення мусульман з ЕС, кого на їх місце завезуть?
Їх не для того завозили і проплачували соціалку щоб зарараз вивозити.
2
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:01
Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?
пріоритети зусиль
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:02
fox767676 написав: Hotab написав:fox767676
Купянськ в піддавки віддали?
пріоритети зусиль
Жесть доброй воли, очевидно же, как вы недогадались, хотели бы, давно киев за 3 дня.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:03
alex_dvornichenko написав: GALeon написав:
проте Гуляйполе все....
3 недели назад и Купянск было "всё". Не понимаю зачем так торопиться с диагнозами, когда ситуация на фронте маятником качается, и гулйяполе полностью не окупировано? КОгда фронт преедвинется и окупированый город будет уже за спиной ЛБЗ тогда и пишите своё "всё".
Так и про DeepState можно написать - “зачем эта карта?".
Понятно, что почти любую "проблему" можно решить - просто отдав приказ "отбить любой ценой" - и перекинув чуть техники из загажника. Но про это там чуть раньше писаьи: сколько в таком режиме петлять получится?
2
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:06
отдав приказ "отбить любой ценой"
класичне знецінення російськими іпсо-шниками успіхів ЗСУ
6
6
4
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:06
Hotab написав:prodigy
електрокар (при наявності електрики) гарна річ для міста, і якщо дешево заряджаєте вдома, як друге авто для родини
Можливо і ні)
Треба рахувати)
Якщо вам не треба саме ще одне авто (достатньо одного) , а береться воно виключно для поїздок «на дешевій (безкоштовній) електриці по місту щоб економити» , то що ми маємо?
1 авто не їздить. Але все одно з роками дешевшає
Друге авто їздить (майже) безкоштовно на електриці, але також стрімко дешевшає. Чи не перекриє оте з роками здешевлення китайської електрички
гіпотетичні витрати на бензин першого (основного) і єдиного авто?)))
мабуть, що ніколи не перекриє (тільки часткого компенсує)
електрокар-це різні емоції від авто, багато хто хоче спробувати
два роки дивлюсь різних блогерів-деякі кажуть таке: після 70к пробігу на електрокарі, хочу знов відчути рев двигуна, турбояму чи ще щось, шо дає двс, але на іншому рівні (типу після TESLA бажають Porschre 911)
у мене стареньки Lexus RX350 2006 (пробіг 77к)-все влаштовує і не бачу сенсу купувати електрічку за 35-40к тим паче під час війни, але як би хтось подарував-то не відмовився
кожного року прогрес рухає ринок, припускаю що у 2030 гібридні авто будуть мати батарею 100квт (сьогодні вже 70квт) і мати пробіг за 1500км без підзарядки і на одному баку пального (ось тоді і поговорим)
1
4
2
Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:09
The Guardian: Після втрат ЗСУ на Курщині в України майже не залишилося резервів військ: людей вистачає лише, щоб якось утримувати лінію фронту, ...
Допотужнічались.
