Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:03

fox767676 а захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможніа захистити власні ідеали всерйоз чи копнути глибше то вже не спроможні


Он воно як, виходить!
Де можна почитати про "власнi iдеали"?
Цiкаво дiзнатись, аж свербить!
Якi вони, якщо не секрет.
SATAN
Повідомлень: 44
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:13

щедрик

  Бетон написав:
  fox767676 написав:Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992

Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве


flyman
Повідомлень: 41909
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:15

  SATAN написав:Менi дiйсно стало цiкаво, що за iдеали!
Коли чую щодо "европейських цiнностей", хочу щоби сказали - Яких?
Крiм зарплати, звiсно! :D

Що за Iдеали?

спроба накиду не зарахована. ти ж такий розумний - й не розумієш які цінності розвинених країн? :lol: наслідком реалізації цих принципів й є висока зп. але наші дурники вважають, що висока зп - сама по собі існує. а в інших не існує...
Shaman
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:спроба накиду не зарахована. ти ж такий розумний - й не розумієш які цінності розвинених країн? наслідком реалізації цих принципів й є висока зп. але наші дурники вважають, що висока зп - сама по собі існує. а в інших не існує...

Є кілька джерел високих заплат.
В США і ЄС основним джерелом високих зарплат з 1970-х є друкарський станок і побудова фінансової піраміди всесвітнього масштабу.
Звісно потрібна нормальна влада, бо навіть за наявності ресурсів можна дойти до стану Венесуели, але без джерела фінансування жодна країна довго не протягне. А внутрішнє джерело є тільки в обраних.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5796
З нами з: 29.07.22
Подякував: 920 раз.
Подякували: 644 раз.
 
  flyman написав:
  Бетон написав:
  fox767676 написав:Я різдво 7 листопада святкую
А про те що поповщина ні до чого доброго не доведе кажу з 1992

Почему не летом?
Дядя, земля крутится в пространстве




у бетона різдво 21 листопада

земля звісно обертається
але сезони зсуваються у напрямку протилежному до зміни календаря
грудень став зазвичай малосніжний та тепліший за березень
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 26 гру, 2025 14:40, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 5003
З нами з: 13.06.20
Подякував: 430 раз.
Подякували: 211 раз.
 
аби не

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  GALeon написав:проте Гуляйполе все....

3 недели назад и Купянск было "всё". Не понимаю зачем так торопиться с диагнозами, когда ситуация на фронте маятником качается, и гулйяполе полностью не окупировано? КОгда фронт преедвинется и окупированый город будет уже за спиной ЛБЗ тогда и пишите своё "всё".

Так и про DeepState можно написать - “зачем эта карта?".
Понятно, что почти любую "проблему" можно решить - просто отдав приказ "отбить любой ценой" - и перекинув чуть техники из загажника. Но про это там чуть раньше писаьи: сколько в таком режиме петлять получится?

аби не курск2
flyman
Повідомлень: 41909
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2871 раз.
 
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Правила бронювання 2026

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ірина_
Повідомлень: 5275
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1174 раз.
Подякували: 2070 раз.
 
  flyman написав:
  andrijk777 написав:Головна проблема пенсій - це те що коли їх вводили на одного пенсіонера було 10 працюючих. Все було зашибісь круто. 10 чоловік скидались на одного!
Зараз на одного пенсіонера 2-3 працюючих, а в деяких(наприклад України) фактично 1 до 1. Тому як не крути - тупік. Я не хочу віддавати 50% своєї зарплати щоб колишній прокурор отримував хорошу пенсію.
Я думаю з часом пенсії зникнуть, а буде просто соціальна допомога + твоя індивідуальна пенсія яку ти сам накопичив(добровільно). Така система сама чесна.

Ти забуваєш про автоматизацію, роботизацію, комп"ютеризацію, тепер ще ШІ-ція і т.п. технології в промисловості, с.г., торгівлі, послугах і як наслідок ріст продуктивності праці.
Наразі не потрібно "семеро з сошкою" щоб годувати "одного з ложкою".

Та ні. Виходить що потрібні.
Раніш були податки - "церковна десятина"(10%) і то брали не з всіх і то люди повставали бо це було капець як багато.
Зараз беруть 50% і нічого, "нормально". Бо якраз треба годувати "сімох з ложкою".

Ти не забувай що робот чи ШІ тобі хліба нахаляву не дасть, комунальні за тебе не заплатить. Його(робота) хтось повинен зробити/купити.
Саме тому ПС дуже актуальна і буде напевно довго актуальна.
andrijk777
Повідомлень: 7166
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:спроба накиду не зарахована. ти ж такий розумний - й не розумієш які цінності розвинених країн? наслідком реалізації цих принципів й є висока зп. але наші дурники вважають, що висока зп - сама по собі існує. а в інших не існує...

Є кілька джерел високих заплат.
В США і ЄС основним джерелом високих зарплат з 1970-х є друкарський станок і побудова фінансової піраміди всесвітнього масштабу.
Звісно потрібна нормальна влада, бо навіть за наявності ресурсів можна дойти до стану Венесуели, але без джерела фінансування жодна країна довго не протягне. А внутрішнє джерело є тільки в обраних.

ваш підхід ми вже зрозуміли ;)

з приводу Заходу, друкарський станок та піраміда - про це можна казати року з 2008. й трохи 1990-2000рр. а так причина трохи в іншому. читаємо Нобелівських лауреатів Аджемоглу та Робінсона. можлива їх теорія не кінцева, але багато чого пояснює... без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка) 8)

хоча так, зауваження, що коли вже є наявний капітал, то його простіше примножувати, аніж заробляти перший мільйон...
Shaman
Повідомлень: 11169
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
  Shaman написав:але багато чого пояснює... без зайвої конспірології на кшталт ми такі бідні, бо в нас все вкрали імперіалісти (звісно імперіалісти, а не власна корумпована верхівка) ..

А потом верхівка то вивела на захід. :wink:
Banderlog
Повідомлень: 4287
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 111 раз.
 
