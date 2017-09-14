Хто рішає? Марсіани, рептілоїди?
Тільки не треба розмитих фраз, типу "партії".
Прізвища, будь-ласка, якщо це люди.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:26
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:30
Да бред
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:32
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:36
Додано: П'ят 26 гру, 2025 18:42
почитайте исторію, хто збудував заводи у донецько-луранській областях і дніпропетровсько з запоріжською?
п.п.с. для особо образованных , посмотрите в чём измеряется советский калибр , в американских дюймах , потому что станки из Америки , Англии и прочих
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:06
SATAN
Встиг прочитати ваш пост.
Багато тексту, відповіді на моє питання нема.
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:23
Предположим, Вы - решили купить квартиру в опредленном районе.
Мониторите цены.
Смотрите, месяц назад за неё просили 80К зелени а сегодня -78К зелени!
Вы броситесь покупать? НЕТ! Будете ждать ещё месяц, ситуация непонятна (для Вас).
В следующем месяце, смотрите - уже 75К просят! Звоните продавцу... а он ещё уступить готов! Вы будете брать? Нет конечно! Ждёте дальше! Всё ведь падает!
Иная ситуация, если Вы видите, что каждый день - квартиры дорожают!
Вы ищете срочно средства, ипотеку и что угодно, чтобы КУПИТЬ сегодня за 80К, потому - что Завтра за неё уже попросят 82К!
То есть, если НЕ будет инфляции, Капиталистическая Экономика - начинает стагнировать.
первый курс
Кстати, когда фьюч на золото пробил 4000, образовались очереди за физическим золотом! Очередей не было, кода золото было 2500....3000, когда Трамп рассказал о планах по вливанию дешевого доллара!
Народ НЕ слышит и НЕ анализирует!
НАРОД - ВИДИТ и Жадность подталкивает его к действиям!
Всё, устал я от Вас.
Учите матчасть
А "управление обществом" - оно ситуативно.
То есть, когда создаются вот Предпосылки для того или иного события, Умные- начинают действовать в своих Интересах.
Украина?
Ющенко в 2005 году пообещал "Покращення", посадить Панду и всех обогатить!
Но, что он мог сделать? Самому золотыми яйцами испражняться?
Нет!
Ющенко - просто пустил Западное Кредитование и Дал Госгарантии!
Всё!
Народ, прогнозируемо взвинтил цены на недвигу!
Банкстеры - прогнозируемо навыдавали кредитов и заработали кучу бабла!
Никаких Кукловодов-Масонов!
Просто.. "умные люди нашептали на ушко Виктору Андреевичу как угробить Украину!"
Чтобы самим поднять бабло!
Додано: П'ят 26 гру, 2025 19:35
Території - це був критерій до 20 сторіччя. вже після 2СВ це стало не актуально. зараз, в 21 сторіччі - це взагалі неактуально. особливо для країни, яка є найбільшої, й відповідно % неосвоєних територій - найбільший.
а от населення навпаки. й класти купу людей, щоб захопити повністю зруйновані території - це божевілля. й проблема для країни, яка створили таку владу - один божевільний при владі, й ніхто не може нічого зробити. хоча населення вони також отруїли цією божевільною величчю.
тому це ви думаєте старими штампами...
