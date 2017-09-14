RSS
  #
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 09:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так мы узнали што майор ВВС "Бабакин, онжнеНадяГавченка", сразу описля Занзибару устроился в Киевское ГАИ и теперь принимает экзамен по вождению(на любимом его ГАЗ-53), где перед началом движения надо отрегулировать карбюратор и подёргать за все хомуты в моторном отсеке.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:09

  SATAN написав: Не, ну я пошутил... можно его на вражеские позиции с самолета бросать, он обиделся. :D

чуть не подавился водкой ,пару минут смеялся до слёз
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:24

  UA написав:Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Vadim_ написав:
  UA написав:Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37184
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 10:56

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  UA написав:Перед початком руху не перевірив технічну справність автомобіля
Не сдав. Наступний.

це як? ,
кожен водій повинен мати освіту автомеханика? допустим я без такого образования могу даже ремень грм заменить и не музікальнім слухом услішать что что то не так работает ,не все могут и это незнакомая машина СЦ , пусть тогда перед этим дают руководство по эксплуатации от производителя авто, ознакомился, проверил что он рекомендует проверить , поехали.
Як все запущено...
Все по ПДР, справність приладів, без яких не дозволяється починати рух.
Ви так і теорію завалите

як перевірити гальма не почавши рух?А ЦЕ ГОЛОВНЕ-ГАЛЬМА, візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 02 січ, 2026 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:10

  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

я у клятих москалів сдал теорию со второго раза , практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:як перевірити гальма не почавши рух? візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?

Читайте перелік дій перед початком руху
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37184
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:14

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

я у клятих москалів сдал теорию со второго раза , практику с первого , никаких за.бов , і хто тоді вороги у державі...

Як взагалі можна завалити теорію?
Хай краще задрочують, але змусять вивчити ПДР і бути уважними.
Ви схоже їх вже геть забули
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37184
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8287 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:21

  Faceless написав:
  Vadim_ написав:як перевірити гальма не почавши рух? візуально не сняв колёса не провериш состояние колодок.
как на незнакомой машине проверить когда там менялось масло и тормозная жидкость ?

Читайте перелік дій перед початком руху
  барабашов написав:И как проверить ручник на ровной поверхности?
Лампочки то переключателем прозваниваются.
Да ни одна баба так экзамен бесплатно не сдаст.

От ж дремучий сексизм.
Здають доречі, самостійно і безкоштовно, і часто краще, ніж чоловіки
В мене дружина сама здавала без жодних хабарів

Якшо що то здаю не я , дитина , вже три рази.
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали .
и заезжали учебные авто на майданчик под ЗНАК запрещающий усім крім авто СЦ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4318
З нами з: 23.05.14
Подякував: 634 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
