Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:26
Vadim_ написав:
дитина , вже три рази.
Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ, і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:32
барабашов И как проверить ручник на ровной поверхности?
Вы отстали от Западного Мира!
"Техническое состояния" - проверятся "по индикаторам на панели" и "внешнему осмотру"!
То есть, если лампочка "аварийки" мигает, стало быть и аварийка - работает!
Нет, ну мы то понимаем, что мигание лампочки на приборке не означает того, что внешние огни мигают, даже - если в авто мощная система диагностики с обратными сигналами от приборов!
Но, задача Современной Системы не состоит в том, чтобы обеспечить Безопастность Движения а состоит в получении БАБЛА.
Внешний осмотр, предполагает проверку наличия колёс, капота, дверей и номерных знаков!
Я не шучу, велкамтуазеворлд!
Додано: П'ят 02 січ, 2026 11:36
Vadim_ написав:
дитина , вже три рази.
дитина , вже три рази.
Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали
Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема
которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:10
но бывали случаи в жизни ,
не помню точно год, где то 2004+-
НАЧАЛЬНИК местного облОВИР захотел денег за законные документы для регистрации гражданской жены, не американки и не европейки.
позвонил в Киев в их там самое главное управление, выслушали, дай тому человеку Бог здоровья, и о чудо ,на следующий день звонит инспектор - приходите пожалуйста
и это простая мелочь
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:33
АндрейМ написав: budivelnik написав:
хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю
Так і потрібно писати - "приписують".
Не вчи мене що я маю робити і я промовчу куди тобі йти.
АндрейМ написав: budivelnik написав:
Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)
В ВСУ наразі біля мільйона громадян. Про які 50%+1 мова? Ті, хто не у ВСУ, не можуть казати "ми". Правильний варіант - "Мільйон громадян України борються". Якщо вже і використовуєш приписані комусь слова, то хоча б зрозумій їх суть - у Британії майже усі у тій чи іншій формі фізично брали участь у війні, навіть майбутня Королева. Прочитай повідомлення Бандерлога про те, що навіть побут солдатів на них самих, і згадай "патріотку", яка чухнула у потужне новорічне турне Європою замість того, щоб займатись побутом солдат. Про які "ми" мова? У часи Черчіля хтось чухав у новорічні турне? Чи усі, усі
громадяни країни ділили одну долю і були в однакових умовах? Він мав право говорити "ми". "Ми" в Україні не має, оскільки кожен живе у різній Україні в залежності від віку, статі, близькості до влади і т.д.
Правильний варіант - ВСІ хто
донатить ,працює і платить податки, воює, безкоштовно виконує роботу на користь волонтерів/військових/тимчасово переміщених і так далі - вони ВСІ боряться.
І таких не мільйони а ДЕСЯТКИ мільнонів.
В тій самій Британії
Чисельність
Британської армії у 1940 році стрімко зростала, але точну цифру складно назвати, оскільки армія мобілізувалася під час Другої світової війни (яка почалася у 1939 році), але до кінця 1940 року, попри величезні втрати у Франції та під час Битви за Британію, чисельність регулярної армії разом з резервом та добровольцями (Territorial Army) сягала близько 1.6-2 мільйонів осіб, хоча значна частина була погано навченою і оснащеною, а значна частина сил перебувала в колоніях та за кордоном
При чисельності населення Британської Імперії - 680 000 000 осіб
У 1940 році Британська імперія, хоч і втратила частину територій після Першої світової, все ще була величезною світовою силою, і хоча точна цифра населення в самому 1940 році складно визначити з уривків, за даними Wikipedia на той період, населення Імперії оцінювалося приблизно в 680 мільйонів осіб
То як
Може заткнешся?
Бо в нас на 40 млн - воює всього в 2 рази менше ніж в Британії на 680 млн....
1
1
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:40
Vadim_ написав:
Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема
которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Перший раз тому що на меддовідці вона без окулярів , а по життю ходить в окулярах.
Тому стрес+ гірше бачиш+здавала в Шептицькому (районний центр коло Львова, бо у Львові все було зайнято на місяці вперед)
Другий раз у Львові , в лінзах , але Львів досить велике місто , навіть знаючи маршрут (вони описані в сервісних центрах і іх всього три) і їздячи з інструктором перед здачею по цим маршрутам - все одно не здала.
Третій раз - здала.
Тому оповідання про корупцію саме в цьому питанні - сильно перебільшені.
1
1
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:42
budivelnik написав: АндрейМ написав: budivelnik написав:
хоча ШІ каже що цитату ПРИПИСУЮТЬ Черчілю
Так і потрібно писати - "приписують".
Не вчи мене що я маю робити і я промовчу куди тобі йти.
АндрейМ написав: budivelnik написав:
Якщо 50%+1 особа БОРЯТЬСЯ - то з точки зору математики це вже МИ (група яка МОЖЕ виступати від імені України)
В ВСУ наразі біля мільйона громадян. Про які 50%+1 мова? Ті, хто не у ВСУ, не можуть казати "ми". Правильний варіант - "Мільйон громадян України борються". Якщо вже і використовуєш приписані комусь слова, то хоча б зрозумій їх суть - у Британії майже усі у тій чи іншій формі фізично брали участь у війні, навіть майбутня Королева. Прочитай повідомлення Бандерлога про те, що навіть побут солдатів на них самих, і згадай "патріотку", яка чухнула у потужне новорічне турне Європою замість того, щоб займатись побутом солдат. Про які "ми" мова? У часи Черчіля хтось чухав у новорічні турне? Чи усі, усі
громадяни країни ділили одну долю і були в однакових умовах? Він мав право говорити "ми". "Ми" в Україні не має, оскільки кожен живе у різній Україні в залежності від віку, статі, близькості до влади і т.д.
Правильний варіант - ВСІ хто
донатить ,працює і платить податки, воює, безкоштовно виконує роботу на користь волонтерів/військових/тимчасово переміщених і так далі - вони ВСІ боряться.
І таких не мільйони а ДЕСЯТКИ мільнонів.
В тій самій Британії
Чисельність
Британської армії у 1940 році стрімко зростала, але точну цифру складно назвати, оскільки армія мобілізувалася під час Другої світової війни (яка почалася у 1939 році), але до кінця 1940 року, попри величезні втрати у Франції та під час Битви за Британію, чисельність регулярної армії разом з резервом та добровольцями (Territorial Army) сягала близько 1.6-2 мільйонів осіб, хоча значна частина була погано навченою і оснащеною, а значна частина сил перебувала в колоніях та за кордоном
При чисельності населення Британської Імперії - 680 000 000 осіб
У 1940 році Британська імперія, хоч і втратила частину територій після Першої світової, все ще була величезною світовою силою, і хоча точна цифра населення в самому 1940 році складно визначити з уривків, за даними Wikipedia на той період, населення Імперії оцінювалося приблизно в 680 мільйонів осіб
То як
Може заткнешся?
Бо в нас на 40 млн - воює всього в 2 рази менше ніж в Британії на 680 млн....
Де сидить крашанка па 17 ? воно покаране і як?
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:44
Vadim_ написав:
дитина , вже три рази.
дитина , вже три рази.
Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ,
і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Мі не писяли против ветра , на их авто здавала,
но когда стоиш в ожидании в декабре на улице 2 часа, это прямоэ одобренное владою издевательство
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:46
Vadim_ написав:
дитина , вже три рази.
дитина , вже три рази.
Нічого страшного, беріть додаткові приватні заняття
Vadim_ написав:
просто при выезде з майданчика 1242 вы экзамен закончите , своими глазами наблюдал как это было с почьти со всеми,
но есть ньюанс ,
с одной автошколы все почему то сдавали
Я те саме спостерігав, але тут багато визначають нерви, через що учень просто щось забуває:
- то поворотник не ввімкнув
- то замість першої реверс включив
- то заглух одразу, занадто швидко відпустив щеплення
І так, корупція теж нікуди не ділася, але наскільки знаю, зараз по їх схемам це треба здавати на авто СЦ,
і інспектор просто за тебе все робить, тільки баранку крути, на камерах це не видно, і ганяє не весь маршрут, і не задрочує всіма видами парковки
Мі не писяли против ветра , на их авто здавала
Часто зручніше здавати на тому авто, на якому вчилися, тобто автошколи
4
9
3
Додано: П'ят 02 січ, 2026 12:54
budivelnik написав: Vadim_ написав:
Вона зі мною у машині з народження, і як я казав я за кермом 30 років, майже кожного дня.
Це чергова українська схема
которая никак не способствует улучшению правил движения на дорогах
Молодша
Теорію здала за ПЕРШИМ разом....
Водіння (практику) здавали ТРИ рази.
Син здавав 5 років тому, теорію з першого разу, водіння з другого разу
Панянка здавала 3 роки тому, теорію з першого разу, водіння з першого разу
Без хабарів
2
2
