  #<1 ... 16309163101631116312
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:10

  Shaman написав:
  Letusrock написав:Шо там у нас, кримський кавоман пішов на підвищення, з керівника розвідки на секретарку?

як собі дозволяють перелякані ухилянти накидати на одного з ключових керівників... й чомусь це в декого не викликає ніяких заперечень...
а забув, до обісцяних краще просто не підходити :lol:

При всій повазі до Буданова, але він медійна особистість. В поганому сенсі цього слова. Є звісно і хороші речі, але й багато х... начудив. Тому не треба його ідеалізувати.
Щодо призначення - ІМХО, найкраще висловився Симороз:
призначення Буданова означає, що Зеленський планує і далі будувати антиконституційну систему з посадою віцепрезидента, яка не передбачена українським законодавством.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:давайте тоді про наболіле
«Зрив мобілізації — це одна з найбільш успішних операцій російських спецслужб»

Давайте. Мене болить, що в мене водія нема. Штатка досі не заповнена, хоча готові брати на частину посад ледь не кого попало. А ви під впливом російських спецслужб морозитесь від мобілізації.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а від якої посади відмовився ти? найкращий постачальник аналізів?
бачите, saschaqbl, ви тепер ікона найбільш махрових ухилянтів - бо вони тепер накидають, посилаючись на вас

Він сцикло. Його можна мобілізувати більки через бусік. Тому я не збираюся витрачати на нього свій час.
Але ж ти патріот. ЗСУ потрібні люди!
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:19

  _hunter написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:А шо случілось? :lol: воїни світла й демократії продовжують любити нафту? Який нежданчик.

ще один сочуствующій камраду Мадуро і осуждающій грінго

Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".
Что там режимы с местными творят - никого не интересует - 4 года тому доказательство. :oops:


Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:камрад мадурос
схоже на то що угода по Україні буксує і рф збирається дотискати саме на своїх умовах
тому для балансу Трамп обрізає щупальця вісі зла на своєму континенті

Є ще й інша сторона медалі.
Для "Drill baby, drill" - поптрібна нормальна ціна на нафту. Крім нарощуванння власного видобутку треба ще й вишибати конкурентів з ринку.
Санкції проти лукойлу подіяли ненадовго. Блокада Венесуели теж не сильно підняла ціни. Тому вирішили ще трошки бензину у вогонь додати...
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:24

враг моєго врага

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Да нет же: "хорошим словом и револьвером ..." - Мордор гораздо приятнее с землей ровнять - если за это "спасибо можно получить".

Україні: "друг врага враг"? Чи як?

Оно в обратную сторону не работает. Да и зеля ж только с Бритами обязанность воевать подписал, вроде?

максима "враг моєго врага" не для цього випадку
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:26

  prodigy написав:Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0



"Вы не понимаете, это другое (с)"🤣


Паблики пишут о взрыве нефтеперерабатывающего завода в столице Венесуэлы.

Также в Каракасе начались перебои со светом.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:28

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Україні: "друг врага враг"? Чи як?

Оно в обратную сторону не работает. Да и зеля ж только с Бритами обязанность воевать подписал, вроде?

максима "враг моєго врага" не для цього випадку

так другой - просто нет. Я это имел в виду.
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 11:33

  _hunter написав:
  katso написав:
  prodigy написав:Трамп бомбить Венесуелу, СВО2.0



"Вы не понимаете, это другое (с)"🤣

Опа-опа! - а пост-то не удалили, учетку не забанили. Да и коментов ура-патриотов не видно 🤔
Воистину "Вы не понимаете, это другое“ (с)

За 4 минуты?
