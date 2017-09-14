|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:31
andrijk777 написав: _hunter написав: andrijk777 написав:
А що з чіпами? Чіпи продовжать робити як робили. В чому проблема?
Проблема в том, что Штаты фабрики остановят. Гарантия - почти 100%.
Ну и другая проблема: есть серьезная опасность, что Тайвань может стать началом чего-то более глобального
Чому? Чому Тайвань має перестати продавати чіпи США? Я не бачу причин.
"Гарантия - почти 100%." - ну звідки ці фантазії?
Може і є така опасность. Але яка це проблема і для кого? РФ напала на Україну(її сферу інтересів), США на Венесуелу(їх сфера інтересів), а Китай що? Тайвань це його сфера інтересів! В чому проблема? Китай явно потужніший ніж РФ і не уступає по потужності(економічній) США. Тому для Китаю це не проблема - всім можна і йому можна.
А сейчас редкоземы они почему перестают давать периодически?
Для всех проблема - если от локального конфликта два полюса к активному противостоянию перейдут...
_hunter
Повідомлень: 11254
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:42
andrijk777 написав:
А чого ніхто Венесуелу не обговорює?
Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.
Як вам Трамп? Я вже думав нічого не буде. Як завжди бла-бла-бла. Але ні.
Трамп молодець, я в нього вірив!
Що скажуть турбопатріоти? Для України - це добре чи погано?
Я вважаю це супер для України. Серйозний "натяк" диктаторам.
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.
кажуть що "порушення міжнародного порядку" і "право сильного" та виражають підтримку камрадам в боротьбі з американським імперіалізмом
flyman
Повідомлень: 42004
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2872 раз.
1
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:45
_hunter написав:
А сейчас редкоземы они почему перестают давать периодически?
Ну так формула успіху очевидна - дикарі добувають ресурси, промислові держави з них роблять продукцію і втридорого продають дикарям.
Це працювало тисячоліттями і працює зараз.
Тільки зараз Китай - промислова держава, а США - дикарі. Поки що це не так, але помаленько до цього йде. Може не дійде, а може і дійде.
Але точно розвинуті держави не роздають ресурси(первинні) просто так.
Може я не правий, але ось вам факт 2: коли США були ТОП1 світу - вони нафту/газ імпортували, зараз - експортують.
andrijk777
Повідомлень: 7198
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:47
andrijk777 написав:
Це працювало тисячоліттями і працює зараз.
Тільки зараз Китай - промислова держава, а США - дикарі. Поки що це не так, але помаленько до цього йде. Може не дійде, а може і дійде.
Зараз це тільки так, але поки що не так, але колись це буде так ...
Що у тебе в голові ?
Це щось насране ...
pesikot
Повідомлень: 13041
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:49
flyman написав: andrijk777 написав:
А чого ніхто Венесуелу не обговорює?
Я 50 сторінок форуму пропустив, лінь читати.
Як вам Трамп? Я вже думав нічого не буде. Як завжди бла-бла-бла. Але ні.
Трамп молодець, я в нього вірив!
Що скажуть турбопатріоти? Для України - це добре чи погано?
Я вважаю це супер для України. Серйозний "натяк" диктаторам.
Хоча з другого боку можна вважати Тайвань втраченим для США, але мені якось пофіг на Тайвань.
кажуть що "порушення міжнародного порядку" і "право сильного" та виражають підтримку камрадам в боротьбі з американським імперіалізмом
Та нема такого. Щось мовчать турбопатріоти.
Та зрозуміло - у них роздвоєння. З одного боку так Мадуро і треба, а з іншого "порушення міжнародного порядку". В них все життя - роздвоєння особистості - і мобілізація і Зеленський - все 50/50 у них.
andrijk777
Повідомлень: 7198
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:54
Vadim_ написав: Hotab написав: ЛАД написав:Hotab
Я понимаю, когда вы возражаете _hunter
"у.
Но не понимаю, когда вы поддерживаете диванных патриотов.
Знаю женщину. Ах... какая патриотка. На словах.
Но у неё 2 сына. Оба более чем призывного возраста (примерно 40 лет). Один, не знаю точно уж каким образом, сбежал из Украины в самом начале войны летом 2022, второй в Украине, но всячески уклоняется от мобилизации.
И она радуется этому, не видя никакого противоречия со своим патриотизмом.
Вы взрослый и весьма неглупый человек. Офицер.
Вы могли бы понимать, что судить надо не по словам, а по делам. Но почему-то на форуме вас устраивают именно слова. Даже тогда, когда они явно, скажем мягко, не особо умные, но зато "патриотичные".
Не понимаю.
По чиїм діям треба судити? Збіглого хунтера, туповатого Барабашова в Стамбулі, чи може переляканого летусрока?
Доказів дій тут нема від жодного.
Ми можемо тільки оцінювати сказане.
Я глубоко озабочен отсутствием Баксика, куда пропал?
У вас дивний вид імпотенції.
Болить вам Україна, та ви пальцем не шевелите для її оборони. Ні тілом, ні копійкою.
Хвилює як у Львові живе Долярек, але спитати у нього в особистих нема сили .
Цікавить моя участь у війні, але на мою пропозицію зустрітись і глянути документи - відмова
Hotab
Повідомлень: 17504
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2556 раз.
6
6
4
Додано: Пон 05 січ, 2026 17:57
Hotab
Согласен.
Насчёт "дел" я, вероятно, высказался неточно. Применительно к форуму.
Хотя тот же мой пример женщины с 2 сыновьями, по-моему, можно рассматривать как расхождение слов и дел.
Чем "переляканий летусрок" (похоже, забронированный) отличается от такого же, возможно, забронированного шамана?
"Патриотичными" словами?
А у летусрока часто вполне логичные посты.
Здесь достаточно часто высказываются не очень патриотичными словами вполне рациональные мысли. И не менее часто суперпатриотичными словами пишутся откровенные глупости.
Но вы почему-то ориентируетесь именно на эти суперпатриотичные слова, а не на высказанные мысли.
И, кстати, посты барабашова меня не вдохновляют, но откуда следует, что он в Стамбуле?
ЛАД
Повідомлень: 38131
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
2
2
6
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:04
andrijk777 написав:
..........
Може я не правий, але ось вам факт 2: коли США були ТОП1 світу - вони нафту/газ імпортували, зараз - експортують.
Последнее время США, вроде, уже стали нетто-экспортёром.
ЛАД
Повідомлень: 38131
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5382 раз.
- Подякували: 4878 раз.
2
2
6
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:05
andrijk777 написав:
_hunter написав:
А сейчас редкоземы они почему перестают давать периодически?
......
Тільки зараз Китай - промислова держава, а США - дикарі. Поки що це не так, але помаленько до цього йде. Може не дійде, а може і дійде.Але точно розвинуті держави не роздають ресурси(первинні) просто так.
......
Я не совсем понял к чему тот смех в начале - но вон же прямо ответ на предыдущий вопрос. А так же на вопрос "почему Штаты совсем не устроят китайские управляющие на Фабриках?".
_hunter
Повідомлень: 11254
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
2
Додано: Пон 05 січ, 2026 18:05
pesikot написав: ЛАД написав:
Вы, вроде, чуть выше, сами назвали "такі дії міжнароднім злочином".
Или уже забыли за 19 минут?
Про себя ты опять не заметил )
Где у тебя было осуждение россйиской агрессии ?
Как ты сейчас осуждаешь американскую
У тебя же budivelnik виноват, что рашисты Харьков обстреливают, а не рашисты
Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш".
Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)
Letusrock
Повідомлень: 2936
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
