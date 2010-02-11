|
|
|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 26 гру, 2025 06:42
jabba
Конечно, без сомнений.
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2292
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 340 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:51
"Такой хоккей нам не нужен". Серебро и платина играют на все деньги.
Параболический рост пока Америка спит. Или балуются на тонком новогоднем рынке или мы чего то не знаем.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:36
1patron Шорт сквиз на тонком рынке. Сейчас больно продавцам. Но не исключаю шо скоро больно станет покупателям этих тяжелых и отчасти токсичных металлов.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5069
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:43
jabba
или инсайдеры 3 мировой работают)
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 737
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 26 гру, 2025 11:52
smdtranz написав:jabba
или инсайдеры 3 мировой работают)
Инсайдеры покупали бы про запас камни и палки. Для четвертой.
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5069
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 27 гру, 2025 01:19
Оце срібло пре.... Звідки скільки палива та ще й на срібло???
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1472
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 27 гру, 2025 17:19
ihorsic Более дешевые инвестиции при ажиотажном спросе дорожают на больше %.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 17:24
Вот и настал Новый Год. Серебро по 80 подсказывает, что пора золоту идти к 5000.
И нечего топтаться возле 4500.
-
1patron
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 06 січ, 2026 17:54
1patron написав:
Вот и настал Новый Год. Серебро по 80 подсказывает, что пора золоту идти к 5000.
И нечего топтаться возле 4500.
Глядя на то, что творится в мире, идти нужно к 6 или 7 тысячам сразу )))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 09:26
SAndriy1
Вы куда-то спешите?
-
jabba
-
-
- Повідомлень: 5069
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 373 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|279
|147971
|
|
|1
|9395
|
|
|20
|17112
|
П'ят 24 січ, 2014 17:38
yarg
|