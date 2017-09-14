RSS
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 20:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я не пов'язую патріотизм жінки 60+ з діями дитини 40, я пов'язую її патріотизм с её радостью, что один сын сбежал за границу (думаю, за деньги), а второму удаётся отпетлять от армии.
Я як батько переживаю за дітей...
Тому РАДИЙ що вони не на фронті...
Абсолютно естественное чувство.
Тем более для матери.
Но при этом патриот/-ка должен понимать, что это за счёт других сыновей и матерей.
И уж точно не должен радоваться тому, что сын за деньги сбежал за границу.
И пока сыновья не на фронте должно быть поменьше словесной "незламности".
У меня нет сыновей, но за зятя я тоже переживаю. Мне совсем не хочется, чтобы мои внуки росли без отца.

З іншого боку як ПАТРІОТ зробив все щоб їх користь в тилу була більшою від того що вони могли зробити на фронті...
А вот это уже зависит не от вас.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:38

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:1. Ещё не вечер.

Шож, почекаємо вечора, коли US почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців.
Якщо не почне, то шо буде?
Если не будут сопротивляться, а сразу сдадутся, то US не "почне грабувать, гвалтувать, знищувать венесуельців". Хотя ограбят всё равно - нефть заберут себе американские компании. Не подчистую, конечно, что-то достанется и венесуэльцам - рабочие места, какие-то налоги. Но и такого, как в Саудовской Аравии, не будет.
Будут сопротивляться, будут знищувать.

а чого це не буде, як в СА? там теж весь видобуток контролювали американці свого часу. й це якраз приклад, що буває під керівництвом американців. а Венесуела та Раша - яскраві приклади, як під вереском - "нічого іноземцям" - місцеві еліти крадуть так, що дійсно населенню залишаються якийсь крихти.

тих, хто буде чинити спротив, тих будуть знищувати. але "грабувати та гвалтувати" - не будуть. й головне, а чого венесуельцям чинити спротив? щоб поплічники Мадуро вкрали черговий мільйон доларів?..

Було-би розстріляно, закатовано, згвалтовано, пограбовано, знищено. Приклад- окуповані території. Чи ви думали пуйло тихесенько викраде зезидента і на цьому все завершиться?
Помню, 2022 сильно боялись за задний проход от чеченов и бурятов. Сегодня о них как-то забыли.
це ви забули, бо живете в Харкові. а в Маріуполі гадаю всі бізнесмени знають, якому чеченцю платити ясак.

свою позицію про дії США я ще розпишу, бо бачу, що вже перекручують. якщо коротко - це порушення міжнародного права, й дуже сильна заявка на повний демонтаж цієї системи.

АЛЕ не союзникам Раші про це казати. що там Китай волає - "кричуще порушення міжнародного права"? а в Україні він цього не бачить? тому нехай заткне пельку. й забуде про Тайвань, там буде захист від неспровокованої агресії... 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
ЛАД измеряет всё деньгами, как и прочие хомячки, которые за деньги выехали с Украины
Но у ЛАДа, для таких хомячков, опять слепота.

Н

А ти чим пропонуєш міряти?) Свободою? Більше її стало ?

коли війна закінчиться, тоді й поговоримо про свободу. а зараз - це чиста маніпуляція, й ти це маєш розуміти. може й ні... я ніяк не розберуся, коли ти лоба щиро розбиваєш...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:43

  andrijk777 написав:...
Може я не правий, але ось вам факт 2: коли США були ТОП1 світу - вони нафту/газ імпортували, зараз - експортують. :D

все з твоєю логікою, точніше її повною відсутністю, зрозуміло. ти не розумієш, як США перетворилися з імпортера на експортера? власне, як й саудити свого часу.
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 21:47

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:......
Цікаво, якщо ми всі змовимось і замість "добрий день" почнемо строчити цілодобово про путіна та засудження агресії, то ти завтра підеш і стрибнеш з мосту? Бо в такому разі зникне сенс твого життя - не буде до кого дой..тись "а чому ти про путіна не пишеш / не засуджуєш".
Звернусь до тебе словами класика "Досіть скігліті про путіна, треба браті лопату і йти збивати шахеди"(с)

Он, по-видимому, думает, что его ежедневные сообщения о прилётах в Чернигов заставят Путина прекратить обстрелы.
Или закроют небо над городом.

щось твої з Летусроком пропозиції здатися теж не переконують путіна перестати бомбити Харків. а Летусрока й не бомбили жодного разу. але він вже перелякався авансом на десять років...
Shaman
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 22:05

Ой+
Вы писали о возможном возврате беженцев из-за границы в случае отмены пособий.
Не знаю точно, какие сегодня условия в разных странах, но они постепенно ухудшаются. В Польше, например, уже почти полностью отменили.
В Германии с 1 января тоже ухудшили, оставив, правда, для "старых" беженцев, которые выехали до 01.04.2024.
Швейцария уже не даёт статус беженца прибывающим из западных областей.
Но за такое время люди как-то осваивают язык, находят какую-то работу. Бывает интересно - знаю ситуацию, когда женщина в Чехии (где-то не западе, близко к границе) нашла работу в Германии. Их возят ежедневно на работу и обратно. Так что, можно считать, настоящая европейка - живёт в Чехии, работает в Германии.
Так что на массовое возвращение я бы не рассчитывал даже после ликвидации пособий. Хотя не думаю, что их ликвидируют уж совсем полностью.
Сложности могут быть у пенсионеров, это да. Но их возвращение для Украины не большая радость.
А рассуждения о своём жилье в Украине и необходимости аренды жилья на Западе... Работающий человек сумеет оплатить аренду квартиры. Если
Профильная комиссия рекомендовала правительству ФРГ повысить минимальную зарплату в два этапа: до 13,90 евро в час к 1 января 2026 года и до 14,60 евро в час к 1 января 2027 года.
https://www.dw.com/ru/minimalnuu-zarplatu-v-germanii-podnimut-do-1460-evro-v-cas/a-73060121 Сегодня при полной занятости это получается 2400 евро брутто. Что это в реальности можно посмотреть в https://finance.ua/ua/goodtoknow/minimalna-zarplata-2026-yak-zminiatsia-dokhody-v-ukraini-ta-yes#headline_12 и сравнить жизнь на минималке в Украине и Германии. Хотя там, по-моему, несколько преуменьшили зарплату нетто в Германии - 1700 евро. Не хочу проверять, но, вроде, должно быть больше, 29% с минималки на налоги не должно уходить. При этом таких работников (на минималке) в Германии примерно 16%.
ЛАД
