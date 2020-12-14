Олежан написав:
у тебе нема в будинку електрики?)
У всієї України - немає періодично електрики.
Ви цього не знали?
Українська псевдоеліта - абсолютно відірвана від життя і живе собі десь там, у хмарах.
Приземлення буде надзвичайно тяжким
Додано: Сер 07 січ, 2026 11:53
