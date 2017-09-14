Заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможном похищении канцлера Германии Фридриха Мерца вызвали возмущение в Берлине. «Мы самым решительным образом осуждаем подобные угрозы», — заявил в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Себастьян Хилле . По его словам, правительство Германии не видит оснований для усиления мер безопасности в отношении канцлера в свете этих заявлений.



«Существующие меры безопасности доказали свою эффективность и обеспечивают защиту, соответствующую конкретным обстоятельствам и уровню угрозы, с которыми сталкивается канцлер», — подчеркнул Хилле. Канцлер Мерц «надежно и безопасно защищен». Сотрудники службы безопасности Федерального управления уголовной полиции «входят в число лучших в мире».



Бывший глава Кремля Медведев в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС заявил, что он может представить себе аналогичные операции по похищению других глав государств или правительств, включая Мерца, аналогичные насильственным действиям США в Венесуэле .



«Похищение неонациста Мерца могло бы стать отличным поворотом в этом цирке», — заявил нынешний заместитель председателя Совета национальной безопасности в Москве . «Есть даже основания для его преследования в Германии , так что это не будет большой потерей, тем более что граждане страдают напрасно».