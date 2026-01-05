Середня зарплата в Україні досягне європейського розміру у 1000 доларів не раніше аніж за 3−4 роки.
Коли середня зарплата в Україні сягне $1000 — думка економіста
Додано: Чет 08 січ, 2026 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Куда более реалистичный подсчёт: достигнет такого уровня, когда доллар в США (а не у нас!) обесценится в 10 раз. Если взять за основу годовую инфляцию в 3% (на самом деле в среднем за последние 20 лет было 2.5%, но хоть так), то это 78 лет. Что не раньше четырёх лет - это не поспоришь. Сильно не раньше.
