Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 20:43

а приклад кацапам дають їх союзники:
Пхеньян показав цехи зі складання десятків ракет KN-23 та готується до розширення військової промисловості.
https://www.unian.ua/weapons/kndr-prode ... 38472.html
але хз що це за ракети, може це теж міфічні фламінго ))
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:11

В Німеччині це 5 легальних років прожитвання. В Польщі 5+3 мінімум.
BIGor
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:22

відеогеймери з Африки (не Соскін)

  pesikot написав:
  BeneFuckTor написав:Але, що ось цікавого то про рекордні інвестиції в польщу на скільки там 180млдр євриків, а в україну на 2 роки 90 єлі єлі. ахах


Ти очікував, що Европа не підтримає Україну ?

Але щось пішло не так ...

тільки чомусь запоребриком рекрутять відеогеймерів з Африки, а в нас, зі слів ЛАДа, нема за що (голосом Успіха: "як так"?)
flyman
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 21:56

  pesikot написав:

Я і кажу, що ти пишеш маечню

Як ти тільки зміг поєднати цукерки рошен і перемовини зараз ? )
Порох, свого часу, зробив все можливе, щоб війна затухала

Але комусь і конкретно тобі, Порох був тоді поперек горла

просто ти тупенький того звязку не бачиш між політикою і особистим інтересом.
Шоколадний хотів продавати цукерки на російський ринок того і заключив мінські угоди. Біда лиш в тім що виконувати їх не хотів.
І варнякав по пяні що діти з донбасу будуть сидіти в підвалах під обстрілами а нагі святкуватимуть а по факту і діти донбасу в підвалах і діти решти України а порошенківські в європі.
Напомню тобі шо порошенко створив партію ригів і був в шестьорках в сдпуо в медведчука бо ти все забуваєш що він такий ж олігарх як ахметов з партії регіонів чи пінчук або фірташ.
Воно в тебе память отшибло, але тут є люди які ще мозги не пропиди як ти.
Тепер яке відношення доходи від сватів до переговорів? Та пряме. Поки незламний черчіль кормився з сватів то плював він на ато і договарювався ще краще шоколадного їздив з гастролями в росію ще в травні 2014року) але коли дорвався до корита і суми від сватів стали мізерними порівняно з зйомками в голубом огонькє з кіркоровом то черчілю мир став не ітєрєсєн, лічно.
Кажеш післати шоколадного домовлятись про мир з макроном?
Так ми вродь з макрону війну не обявляли? Ну путіну ми теж не обявляли, але я думаю шо воюєм таки з ним? І переговори тож треба з ним вести? :wink: нє ? Маячня? Треба памятник чехову розхєрячити або якомусь українцю типу маршала тимошенко.
Тоді договоримся з європою про мир з росією і буде демобілізація.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 23:18

- Европейские союзники работают над планом действий на случай, если США предпримут шаги в отношении Гренландии.
- Трамп вновь заговорил о своих амбициях получить контроль над богатым полезными ископаемыми арктическим островом.
- Вторжение США вызовет потрясение во всем НАТО.
- Европейские лидеры подтвердили автономию Гренландии.
- Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Трамп обсуждает покупку Гренландии с помощниками по вопросам безопасности.
https://www.reuters.com/world/europe/france-working-with-allies-plan-should-us-move-greenland-2026-01-07/
Это резюме статьи.
ПАРИЖ/БЕРЛИН, 7 января (Reuters) - Главный дипломат США заявил в среду, что встретится с лидерами Дании на следующей неделе, но не дал понять, что отказывается от стремления президента Дональда Трампа захватить Гренландию, а встревоженные союзники, включая Францию ​​и Германию, работают над планом ответных мер.
Захват Соединенными Штатами богатого полезными ископаемыми арктического острова у давнего союзника, Дании, вызовет шок в альянсе НАТО и углубит раскол между Трампом и европейскими лидерами.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 07 січ, 2026 23:36

Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 00:08

  Господар Вельзевула написав:Ну,как я и предсказывал,Днепр с областью потушили наглухо, причем хз чем,взрывов не слыхал,о блекауте узнал из Тредс.
Начинаем выживать, через два-три дня настоящие морозы.
В интернетах стогін и панічні настрої.
Жаль, не подумал поставить себе старлинк, когда у провайдера сядет батарейка, будет весьма скучно.
Олію,кстати, уже пособирали, быстренько справились,молодцы. Хотя это был весьма дурной знак.
Отопление тоже пропало?
Сочувствую.
Будем надеяться, что быстро восстановят.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 00:10

ОРЛАНДО, Флорида, 6 января (Reuters) — Вероятно, существовало множество мотивов, стоявших за захватом и арестом президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в субботу, но одним из малообсуждаемых факторов могла быть обеспокоенность Белого дома по поводу снижения глобального влияния «нефтедоллара».
https://www.reuters.com/markets/commodities/trumps-venezuela-oil-grab-revives-petrodollar-debate-2026-01-06/
Интересный взгляд.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 00:43

  ЛАД написав:В среду США захватили нефтяной танкер под российским флагом, за которым следила российская подводная лодка.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что операция была направлена ​​против судна «с сомнительной репутацией», связанного с сетями обхода санкций России и Ирана.
........
Британское правительство заявило, что танкер Bella-1, переименованный в Marinera, находится под санкциями США в рамках контр-иранских санкций.( :?: )

москалі пишуть наступне:
Вооруженные силы США захватили два нефтяных танкера в международных водах. Один из них — российский танкер «Маринера», который шел из Венесуэлы в Россию. Ему на помощь шла подводная лодка, но не успела.

Первым был захвачен танкер «Маринера», две недели уходивший от погони. Ранее танкер назывался Bella 1 и в 2024 году попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти. 20 декабря он отошел от берегов Венесуэлы под панамским флагом. Как отмечает The Wall Street Journal, танкер шел пустым. В Карибском море его попыталось перехватить судно береговой охраны США.

Water
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 00:49

Президент США Дональд Трамп раскритиковал НАТО, заявив: «Россия и Китай совершенно не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО придет нам на помощь, если мы действительно в ней нуждаемся»
........
«Если Соединенные Штаты решат нанести военное нападение на другую страну НАТО, то все остановится, — заявил Фредериксен датскому телеканалу TV2 в понедельник. — В том числе и наша НАТО, а значит, и безопасность, которая обеспечивалась с конца Второй мировой войны».
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-07/trump-airs-doubts-on-nato-usefulness-as-greenland-tensions-rise?srnd=homepage-europe
ЛАД
