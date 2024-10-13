|
Додано: Чет 08 січ, 2026 15:31
Райф выставил счёт на депозитарные услуги после погашения валютных ОВГЗ в декабре:
1. Перечисление ценных бумаг - 500 грн
2. Погашение ценных бумаг - 200 грн
Не спешу оплачивать.
Мой менеджер говорит, что ввели ещё и ежемесячную комиссию за хранение ценных бумаг в 300 грн, но у меня её нет в счёте, т.к. погасился. Интересно будет взглянуть на людей, которые только сейчас купили такие бумаги на 1,5 года.
Пишу эту информацию к размышлению, потому как вижу, что советуют попробовать прикупить в этом банке от 5 шт. Комиссии банка по данной услуге максимально нерыночные. Не вздумайте. Останетесь должны.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:33
Добрий день, якщо купувати ОВДП в застосунку дія, то в якому банку краще оформити дія картку для отримання коштів, щоб потім зняти їх без комісії?Чи краще взагалі купити ОВДП через банк та який?
Додано: П'ят 09 січ, 2026 17:28
marina_petrichuk2020 написав:
Добрий день, якщо купувати ОВДП в застосунку дія, то в якому банку краще оформити дія картку для отримання коштів, щоб потім зняти їх без комісії?Чи краще взагалі купити ОВДП через банк та який?
Якщо купувати в Приваті то Дія картка взагалі не потрібна. Вони повертають кошти на картку для виплат де зняття без комісії.
