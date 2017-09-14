RSS
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:35

що каже равін

  Господар Вельзевула написав:Днепр очухивается быстро, пока не весь,но в целом не блекаут-а говно.
Кацапы педики криворукие. :mrgreen:
В целом подготовленному очень комфортно, раздражают лишь особи, выгребшие в 8 утра весь хлеб в ларьках, догребающие в 10 утра поддоны с водой в маркетах и самое страшное-опять устраивающие очереди на АЗС.
Без жидких углеводородов будет хреново.

а що каже равін, останнє що пам"ятаю: з 15 січня 2026 мир?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:56

Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили "Іскандерами" по багатоквартирних будинках у Кривому Розі
"Кінчені тварюки вдарили двома балістичними "Іскандерами" у багатоквартирні будинки. Надається допомога постраждалим", - заявив він.


Напередодні морозів рашисти б"ють по цивільним ...

PS. Все, як і "подвиги" Маринеско ... нічого не міняється

PPS. Не здивуюсь, що хтось в РФ отримає зірочку чи медальку за це.
Як і за "звільнення" Куп"янську отримували медальки та зірочки
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 18:59

  flyman написав:а що каже равін, останнє що пам"ятаю: з 15 січня 2026 мир?


Ума не приложу зачем ему было позорится.
Ладно там блазень и его свора, с своими прогнозиками, на тех и так клейма нет,а тут-уважаемый человек.
Ну думаю его ввели в заблуждение-все то порешали, но кое-кто решил полезть в залупу и испытать судьбу..
Кстати,пан Флайман,возвращаясь к наукам.
Все это вот-дроч. Эти войны, политика-это все приходит и уходит. Мир разивается наукой, учеными, и был такой ученый-Дарвин.
Вот цитата одного военного:
"Країну успадкують діти дезертирів та ухилянтів. Це варто прийняти як данність. Найкращі люди в основному вже загинули і до кінця війни, вірогідно, загинуть й ті, що залишились, — 24-річний військовий з позивним Дітріх"
Дарвин прав. Выживают наиболее приспосабливаемые.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 19:07

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:а що каже равін, останнє що пам"ятаю: з 15 січня 2026 мир?


Ума не приложу зачем ему было позорится.
Ладно там блазень и его свора, с своими прогнозиками, на тех и так клейма нет,а тут-уважаемый человек.
Ну думаю его ввели в заблуждение-все то порешали, но кое-кто решил полезть в залупу и испытать судьбу..
Кстати,пан Флайман,возвращаясь к наукам.
Все это вот-дроч. Эти войны, политика-это все приходит и уходит. Мир разивается наукой, учеными, и был такой ученый-Дарвин.
Вот цитата одного военного:
"Країну успадкують діти дезертирів та ухилянтів. Це варто прийняти як данність. Найкращі люди в основному вже загинули і до кінця війни, вірогідно, загинуть й ті, що залишились, — 24-річний військовий з позивним Дітріх"
Дарвин прав. Выживают наиболее приспосабливаемые.

То есть, ты ничего не понял из блекаута в Днепре ...

Зато у тебя было много испуга ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 19:21

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти знову відкрито брешеш )

Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?

Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку

це в мене за європу воювало половина предків, а в тебе всі за московитську орду :lol:


З одного боку, ти за перемоги СРСР, з іншого - у тебе половина предків були за Гітлером

Однією дупою на два сідла не сядешь )

PS. Дуже було смішно читати від тебе, який за московитську церкву хоче ноги ламати, щось про московитську орду )))

це тому що ти недалекий тому тобі смішно і сарказму ти не розумієш. В
Нормально мені сидиться, це ти постійно пересмикуєш історію і шукаєш в ній виправдання для сучасності. А мені нормально шо напіврумун / напівукраїнець, одесит марінеску- герой. Немуляє абсолютно.
Чого ж половина за гітлера з тієї половини і за антонеску воювали) а з другої в червоні армії були.
Тебе не муляє що сирський щирий росіянин? :lol:
вся проблема в тім шо в тебе світогляд дупи, яка хоче вмоститись на стілець :lol:
Тільки без ссср в тебе того стільця в часи 2ї світової нема і ти провалюєшся в пустоту. :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 08 січ, 2026 19:29

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---==== pesikot ===---
Ти знову відкрито брешеш )

Яка це добра половина українців чи чернігівців (я так не зрозумів) воювала за европу ?

Чи ти зі своїми румунами переплутав ?
Які, до речі, спалили Корюківку
---=== ===---
це в мене за європу воювало половина предків, а в тебе всі за московитську орду :lol:


З одного боку, ти за перемоги СРСР, з іншого - у тебе половина предків були за Гітлером

Однією дупою на два сідла не сядешь )

PS. Дуже було смішно читати від тебе, який за московитську церкву хоче ноги ламати, щось про московитську орду )))

це тому що ти недалекий тому тобі смішно і сарказму ти не розумієш. В
Нормально мені сидиться, це ти постійно пересмикуєш історію і шукаєш в ній виправдання для сучасності. А мені нормально шо напіврумун / напівукраїнець, одесит марінеску- герой. Немуляє абсолютно.

Для сарказму у тебе повинен бути розум, а розуму у тебе немає, від слова "зовсім"
Є відбрехування ) які ти називаешь "сарказмом"

Тому для тебе Маринеско, який відправив цивільних на дно - герой

Тобі насрати на цивільних, від слова "зовсім"
Але тоді не пиши, що ти православний

Або Маринеско герой, або хрестик )

PS. Для тебе і "Путін хоче миру", який вбиває українців
Це теж такий собі "сарказм" ?
pesikot
