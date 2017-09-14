Додано: Пон 12 січ, 2026 03:20

Різниця в тому, що закон має бути для всіх один.

Різниця в тому, що закон має бути для всіх один. з якої причини? І хто б мав це забезпечити? Ви ж не хочете самі воювати? То хто сказав що того хотять силовики?

Поліція теж не хоче на фронт. А комусь треба... ви їх бусифікувати не можете, а вони вас да. Тому вибір очевидний. з якої причини? І хто б мав це забезпечити? Ви ж не хочете самі воювати? То хто сказав що того хотять силовики?Поліція теж не хоче на фронт. А комусь треба... ви їх бусифікувати не можете, а вони вас да. Тому вибір очевидний.

Влада це має забезпечити. Дотримання Конституції і міжнародних правових принципів - рівність перед законом, а в Конституції в нас право на справедливий суд, медичну допомогу і все решта, і де це все? Силовики треновані, проходять огляди, давали присяги, тому вони мали б першими піти, он у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. І це коли злочинність зашкалювала, а зараз вулична злочинність впала в рази, поліцію можна скорочувати в рази і відправляти на фронт. А так це просто диверсія, он сьогодні якийсь військовий розповідав, що добровольців вже нема, все, а в 22-му стояли черги, чому так? Чому сотні тисяч в СЗЧ? А от через таку політику скотську, зневагу до людей, приниження, побиття, відкриту підтримку корупції владою, через те, що не воюють треновані і підготовлені, а хапають хворих, люди це все бачать і зрозуміло, що не хочуть бути цапами-відбувайлами, це вже виглядає як провокація, а воювати готові за справедливу систему, а не за корупційну тиранію проти беззахисних. Це шлях до поразки, як це все не змінювати, але це, схоже, вже нікого не хвилює, всі зайняті піаром, деребаном, захистом власних дуп і пошуком цапів-відбувайлів, лицемірство на кожному кроці.