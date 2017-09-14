з якої причини? І хто б мав це забезпечити? Ви ж не хочете самі воювати? То хто сказав що того хотять силовики?
Поліція теж не хоче на фронт. А комусь треба... ви їх бусифікувати не можете, а вони вас да. Тому вибір очевидний.
Додано: Пон 12 січ, 2026 02:44
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:09
Осуждать агрессора можно и нужно.
Но лучше это делать не лёжа на диване, а с оружием в руках.
Более действенно.
Применим логику.
Если "будь-які домовленості з Рашею" невозможны и недопустимы (как с Гитлером в 1938) следовательно нет смысла вести переговоры следовательно надо воевать "до последней вербы".
Но вы пишете, что вы за переговоры и мир, правда, толком так и не понятно, на какие условия можно соглашаться. Хотя вы утверждаете, что неоднократно об этом писали.
Либо у вас очень плохо с логикой, либо вы всё же против переговоров и за продолжение войны.
Пожалуйста.
Это Вс 04 янв, 2026 19:04 viewtopic.php?p=5920890#p5920890.
Это Вс 04 янв, 2026 19:35 viewtopic.php?p=5920904#p5920904.
Наркотики не имеют отношения к нефти, а уничтожение режима Саддама никак не связано с агрессией против Кувейта.
Это Пн 05 янв, 2026 15:57 viewtopic.php?p=5921147#p5921147.
Война у нас, а не в США, и речь не о РФ, а о Венесуэле. И "міжнародні правила" нарушаются почему-то не в отношении РФ, а в отношении Венесуэлы.
Пн 05 янв, 2026 16:11 viewtopic.php?p=5921157#p5921157.
Какая різанина была в Венесуэле?
Потом вы обещали подробно изложить своё отношение, но не случилось.
Наконец сейчас с трудом выдавили из себя одну фразу: "так США порушили міжнародні правила". Через неделю после событий. И то не очень уверенно: "але маємо що маємо".
Ну-ну, суровый вы наш, пойдите объясните Китаю, куда он должен "запхати свої вимоги".
На остальное отвечать не буду. Такая же ложь и перекручивание.
Пытаться что-то доказать инструктору райкома, занятие бесполезное. Пустая трата времени.
Откровенно антисемитский ролик, выложенный prodigy, вы осудить так и не решились, отделавшись тем, что "треба розібратися що це за канал". А это важно? Или дерьмо с разных каналов воняет по-разному?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 12 січ, 2026 03:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:18
Всё верно, но объяснить это шаману не удастся.
Додано: Пон 12 січ, 2026 03:20
Влада це має забезпечити. Дотримання Конституції і міжнародних правових принципів - рівність перед законом, а в Конституції в нас право на справедливий суд, медичну допомогу і все решта, і де це все? Силовики треновані, проходять огляди, давали присяги, тому вони мали б першими піти, он у 2-у світову половина НКВДистів була одразу відправлена на фронт. І це коли злочинність зашкалювала, а зараз вулична злочинність впала в рази, поліцію можна скорочувати в рази і відправляти на фронт. А так це просто диверсія, он сьогодні якийсь військовий розповідав, що добровольців вже нема, все, а в 22-му стояли черги, чому так? Чому сотні тисяч в СЗЧ? А от через таку політику скотську, зневагу до людей, приниження, побиття, відкриту підтримку корупції владою, через те, що не воюють треновані і підготовлені, а хапають хворих, люди це все бачать і зрозуміло, що не хочуть бути цапами-відбувайлами, це вже виглядає як провокація, а воювати готові за справедливу систему, а не за корупційну тиранію проти беззахисних. Це шлях до поразки, як це все не змінювати, але це, схоже, вже нікого не хвилює, всі зайняті піаром, деребаном, захистом власних дуп і пошуком цапів-відбувайлів, лицемірство на кожному кроці.
