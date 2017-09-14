|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 14 січ, 2026 19:08
"останніх 100 років" России не существовало. 2/3 этого времени был СССР.
В СССР украинские книги издавались.
А вообще мне нравится, когда украинские патриоты приводят и берут за пример и образец для подражания не ЕС, куда мы, вроде как, стремимся, а нашего врага РФ.
Причём, практически по всем вопросам.
Додано: Сер 14 січ, 2026 19:09
ЛАД написав:
"останніх 100 років" России не существовало. 2/3 этого времени был СССР.
Да ты шо ... а россияне пишут, что они сейчас "освобождают" российские территории от украинцев, которые неизвестно откуда взялись на их территории
budivelnik написав:
......
Після 1991 року (в сучасній РФ):
В сучасній Російській Федерації видання книг українською мовою, ймовірно, впало до вкрай низького рівня, що не йде в жодне порівняння з радянськими роками, і стосується здебільшого спеціалізованих видань для україномовних громад або діаспори.
......
А что тут удивительного? -- после "развода" - это стал еще один иностранный язык. И до того не сильно популярный.
ЛАД написав: Будівельник написав:
Співвідношення українських та російських шкіл в УРСР в 1951-1962 роки
___Роки ___Українські школи у тис. у % Російські школи у тис. у %
1_1951-52 __5 551_______81.3_________________________1207_____________17.7
2_1955-56___3 846_______72.8_________________________1 392____________26.3
3_1961-62___4 170_______64.5__________________________2 000____________30.9
А тепер нехай любитель педераційного покаже скільки було Українських шкіл в РФСРС
Період СРСР (приблизно до 1991 року):
Пріоритет російської мови: Кількість українських книг у СРСР була значно меншою, ніж російських, і ця тенденція посилювалася:
у 1980 році в Україні видали 2164 назви українською проти 6572 російською,
причому в РРФСР на душу населення видавали втричі більше книг, ніж в УРСР.
"останніх 100 років" России не существовало. 2/3 этого времени был СССР.
В СССР украинские книги издавались.
А вообще мне нравится, когда украинские патриоты приводят и берут за пример и образец для подражания не ЕС, куда мы, вроде как, стремимся, а нашего врага РФ.
Причём, практически по всем вопросам.
Так ти ж не ЄС вихваляєш
Ти за педерацію горою..
Боремось ми не з ЄС а з педерацією
Мова агресора не французська/англійська/німецька/польська/чеська/фінська/норвежська/швецька... і так далі
а педераційна.
Тому в черговий раз ТОБІ
Труси -Хрестик
Модераторам - що це не як розпалювання срачу?
Вор кричит: "Держи вора!"
ЛАД написав:
Вор кричит: "Держи вора!"
Это ты про себя хорошо написал, громко всегда кричишь ))
Сам ты парторг, но очень громко раздаешь ярлыки на других, что они "парторги"
Вот такая у тебя явка с повинной )
_hunter написав:
А что тут удивительного? -- после "развода" - это стал еще один иностранный язык. И до того не сильно популярный.
Так, і Ви і ЛАД спілкуєтеся іноземною мовою ) іноземну мову у сервісних послугах звичайні громадяни використовують другою і лише коли її знають і мають бажання.
ЛАД
ТИ використовуєш ________ПУБЛІЧНО - педераційну
На нас _____________________НАПАЛА - педерація
Тобі показують приклади поведінки - Педерації
А ти пропонуєш розглядати приклади багатомовності в Швейцарії чи Канаді....
То хто тут маніпулятор? при чому тупий і примітивний, який думає що його підготовка парторга допоможе йому маніпулювати свідомістю читачів ще десятки років бо у володьки/йоськи/нікітки/льоньки -це десятки років виходило?
Але ти ж навіть не бліда копія вищеперечислених.
budivelnik написав:
......
А ти пропонуєш розглядати приклади багатомовності в Швейцарії чи Канаді....
......
Так все правильно. Я же уже несколько раз объяснял: сравнивай доли носителей языков в обоих странах.
Не нравятся эти примеры - можно на Индию посмотреть. Или вообще на Китай - с ихним "мандаринским"...
fox767676 написав: ЛАД написав:
а Черновол был прав.
ви звісно старше і може краще пам'ятаєте
але мені здається що пункт про федералізацію був переферійним у його програмієі спливав здебільшого коли маятник настроїв був не на рухівському боці. Тобто якщо РУХу і йому подібним не виходить контролювати Київ, тоді треба вимагати федеративних прав для Заходу УКраїни. А якщо культурну і зовнішню політику контролюють люди близькі до його програми то нафіг йому цей федералізм потрібний _))) А таких ситуативних "федералістів" пруд-пруди ))
тоді був "прогресивний П'ємонт" і "зазбручанське електоральне болото", тому і за федералізацію щоб царювати окремо від стольного градоначалія із власною владною перпендикулірією
