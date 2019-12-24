RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1538153915401541

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:29

Приложуха прилегла. То карток не бачить, то операції не виконуються. "Спробуйте піжжє" (с)
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:41

  maniachello написав:А где звёздные лорды? Что-то давно тут их не видно.

Что за ерунда?
При попытке переслать деньги:
- то пишет, что у меня нет активных карт и предлагает оформить новую
- то "Наразі неможливо виконати цю дію"


Наразі є проблеми із авторизацію, відображеням карток та
проведенням операцій в Sense SuperApp, можуть не проходити перекази, поповнення мобільного та сплата комунальних послуг😢 Наші спеціалісти вже займаються виправленням.
Про відновлення роботи додатково повідомимо. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.





UPD Проблему вже було вирішено, все працює в штатному режимі 👌

З повагою, Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13238
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:05

Re: Sense Bank

  moveton написав:А что это за специальный кэш-ин токен?
"кэш-ин" относится к банкомату, а не к токену. Образец богоугодного употребления термина приводится в вашей же Справке, где фигурируют православные "банкомати Sense Bank", а не какие-то сатанинские "Sense Bank банкомати".
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:26

Re: Sense Bank

  Кащей написав:где фигурируют православные "банкомати Sense Bank"

А Сенс не поймёшь что у него православное. В разделе таких банкоматов они "Банкомати Cash-in", а в справке по пополнению конкретно в банкомате уже "в банкоматі з функцією cash-in". При этом по аналогии со всякими кодами пополнения предположение о существовании для этого каких-то особых токенов тоже априори не казалось невозможным...

Кстати, на этих страницах тоже есть информация о лимитах. На первой:
Яка максимальна сума для оплати протягом одного календарного дня?

Для погашення кредитів — до 4 999 грн.

Для поповнення карткового рахунку за умови додаткової верифікації з введенням одноразового пароля, отриманого через SMS, — до 29 999 грн.

Інші типи операцій — до 4 999 грн.


На второй:
Максимальна сума поповнення:
за одну операцію — 5 000 грн;
за один день/календарний місяць — 400 000 грн на всі поточні/карткові/депозитні рахунки.


По совокупности выходит, что в день можно до 29999 и делать это нужно порциями до 5000. Зато в месяц можно 400к, а не 350к, как в справке из предыдущего поста 8) Осталось найти статью в справке, как по банкомату определить по какой статье справки он работает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6477
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:39

Поповнив 2 рази на 24 і 25.5к. Ніякого смс чи дзвінка, просто вставив картку і ввів пін. Тепер інший прикол. У дружини оформлені розстрочки на Red 2.0 на 36к грн, після поповнення доступно тільки 13.5к з 49.5к. Підтримка Сенсу як завжди відповідає вічність, вже півгодини вирішують питання.

Пишуть, що так як розстрочка не є окремим кред лімітом, вона списується в рахунок кред ліміту по картці. Тобто, поповнивши зверху, просто збільшилася сума на рахунку як доступний кред ліміт. Тільки незрозуміло як тоді будуть списуватися розстрочки, типу за мої кошти, що я вніс? Не буде обов'язкового платежу за відсутності інших витрат? Коротше, фігня повна. Або переведуть ці 36к на інший рахунок, або будемо переводити всі ОВДП на інший банк і припиняти співпрацю з банком.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3327
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 22:17

Re: Sense Bank

Striker, у день РД щомісячний платіж по розстрочки переходить у заборгованість по кредитці, яка погашається типово, тобто до наступної РД.

Можна сказати, принцип, як у monobank. Банк виставляє заборгованість по кредитці, яку треба погасити, таку заборгованість і гасите. Заборгованість, яка переведена в розстрочку, не впливає на застосування РКО (РКО списується, якщо ж заборгованість по картці).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6389
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
 
2
1
