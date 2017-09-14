RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:23

❗️Я вважаю, що ми дуже близькі до того, щоб все закінчилося, — Зеленський
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:28

+16

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:budivelnik

ЛАД каже спить при +16С (голяка), Саша-що 5-7с в кімнаті для немовлят не критично( якій рівень має бути критичним-100 зі 100 замерзнуть, а якщо 50 зі 100 , то не критично)

років 5 тому нормально спав при +17с (інколи +16с) в спальні, але у термобілізні під важкою ковдрою

цього місяця , коли не було енергії(і опалення), дві доби спав при +16с (це не сон, коли спиш по 60-70хвилин, потім 15 хвилин рухаєшся щоб зігрітися

для мене межа 18С( на дві-три години можна і при 17,0с )

При 16-17 нормально спати навіть без термобілизни.
Але перебувати(наприклад сидіти за компом) в кімнаті при такій температурі - це вже холодно. Треба або 19+ або тепло одіватись.

Спати можна і при набагато нижчих температурах.
А от скажімо, при +16 працювати за компом, то не тільки пальці на ногах коцюбіють (хіба що валянки рятують), а й на руках, і рукавиці з вирізаними отворами під подушечки пальців не рятують.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 17:29


А от скажімо, при +16


богомоли мають в куколку перетворюватись
