Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:28
fler написав: Water написав:
Умови шо предлагала педерація в Стамбулі 2022 я не бачив. Крім денацифікації/демілітаризації шось ще було і чим воно зараз краще?
Чому б не знайти та не порівняти, а Water? Я розумію, що секта капітулянтів та зрадолюбів цього не робитиме, але ж ви не звідти. Трохи допоможу.Стамбульська угода 2022:
Нейтральний статус України з відмовою від членства в НАТО.
Обмеження розміру збройних сил і зовнішніх баз.
Заборона іноземних військових баз на території України.
Надання гарантій безпеки від великих держав-гарантів. (декларативно, без конкретики)
Можлива відстрочка вирішення статусу Криму (через 10–15 років).
Висновки: Українські національні інтереси були поставлені під питання: вимога щодо нейтрального статусу, обмеження армії, відмова від НАТО. Тобто ця угода значно обмежувала здатність України захищатися і залишала простір для майбутньої агресії. Мирний план з 20 пунктів (2025–2026):
Повне визнання суверенітету України.
Форма умови невторгнення та механізми моніторингу.
Надання міцних гарантій безпеки, зокрема з участю США, НАТО та європейських держав із ефективними зобов’язаннями.
Участь у реабілітації і масштабні інвестиції в відновлення (пакет економічної "процвітання").
Визначення демілітаризованих, гуманітарних механізмів, пунктів щодо обміну полоненими та прав жертв війни.
Угода передбачає механізм гарантів та Peace Council для контролю імплементації і санкцій у разі порушень. Основні відмінності від угоди 2022:
План з 20 пунктів не карає Україну за право на майбутній вступ в НАТО (офіційно такого зобов’язання немає). Він передбачає механізми безпеки з реальною участю союзників, а не лише декларативні гарантії. План поєднує політичні, військові, правові та економічні аспекти — ширший, ніж рамкові домовленості 2022. Висновки:
Мирний план з 20 пунктів 2025–2026 — це ширша і більш комплексна рамка, що включає політичні, безпекові та економічні гарантії. У ній менше ультиматумів і більше уваги до захисту суверенітету та міцних міжнародних гарантій без примусової нейтралізації.
А шо пропонує саме педерація?
Хтось таку фігню написав шо умови кращі. Крим, Донбас шо з ними тоді і зараз? НАТО-йух, чи це не нейтральний статус? Обмеження військ і зараз є.
Water
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:28
fler написав: Banderlog написав: fler написав:
Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються?
Бо умови які висуває рф погіршились.
Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?
ви се називаєте капітуляцією.
По слухам, зараз ультиматум- припинити удари по кораблям, енергетиці та енергоресурсам, та обєктам інфраструктури повязаним з нафтою і газом, срок до 24 00 в випадку неприйняття буде протягом 48 годин нанесено масовий ракетний удар по підстанціям що підключені до аес.
Думаю москалі блефують та і аес то дурне в німеччині їх закривають будем балансувати систему за домогою СЕС
Banderlog
Додано: Суб 17 січ, 2026 20:55
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
А яка в тебе думка як не здатись? Як в жінки зеленського -народ готовий ще 2-3 роки потерпіти? І шо має статись через 2 роки?
я вже неодноразово писав. ви все це читали - тому оцю провокацію на комусь іншому пробуйте.
зараз ми чекаємо, що скаже нам Раша. наші умови є. руських - немає. й реальних не буде - зараз вони думають, під яким приводом відмовитись й звинуватити Україну. потім тут в черговий раз на форумі почнуть доводити, що треба здаватися.
тобі питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися. саме противник. ви як чорт від ладана тікаєте від цього питання...
що скаже раша на ваші умови погоджені з британцями я тобі і зара скажу - вони мовчки знову довбануть по енергетиці. Зеленський має говорити на пряму з Путіном
рік тому ви розказували, що війну треба продовжувати до покращення наших позицій на переговорах щоб вести переговори з позиції сили. Поки, я так розумію, позиції тільки погіршуються?
коли ждати безліч фламінго і блекауту в москві?
тобто ти визнаєш, що Раша не хоче перемовин - тоді про що мова?
ти ще досі не зрозумів? путін такий великий (він так вважає), що хоче розмовляти лише з трампом. він не збирається розмовляти з Зе. тому знову мімо.
я не розповідав, що треба продовжувати війни до покращення позицій. тому - я бачу в тебе таки розлад вже прогресує, але я можу відповідати за те, що казав Я. а інші питання обговорюй з тими, хто так казав. можеш з собою поговорити - я так бачу для тебе головне розмовляти, неважливо з ким й про що...
тобі теж питання - що робити, коли противник не хоче домовлятися? саме противник. ти як чорт від ладана тікаєте від цього питання... як й від питання, хто патріарх твоєї церкви?
Shaman
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:03
Banderlog написав: fler написав: Banderlog написав:
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються?
Бо умови які висуває рф погіршились.
Раніше рф пропонувала нам капітуляцію. А зараз що вона пропонує?
ви се називаєте капітуляцією. По слухам, зараз ультиматум- припинити удари по кораблям, енергетиці та енергоресурсам, та обєктам інфраструктури повязаним з нафтою і газом, срок до 24 00 в випадку неприйняття буде протягом 48 годин нанесено масовий ракетний удар по підстанціям що підключені до аес.
Думаю москалі блефують та і аес то дурне в німеччині їх закривають будем балансувати систему за домогою СЕС
оце цікава інфо - сьогодні було, що руські збираються вдарити по підстанціям АЕС. це серйозна загроза. а якщо ми виб'ємо їх підстанції? й взагалі звідки така інфо... контрольований злив руських?
чекаємо, в керівництва є повний розклад. але треба розуміти, що коли руські лякають - це переважно блеф...
а взагалі вони нам ультиматуми виставляють... а може просто треба припинити обстрілювати цивільних? та й взагалі війну? ні? для руських такого варіанту немає? ще м'яса вистачає? єдине, що в них залишилось...
Shaman
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:04
Banderlog написав: fler написав:
Навіщо? Більшість військових експертів кажуть, що сьогоднішні умови, які обговорюються, є кращими, ніж у 2022 (Стамбульські).
можливо, тільки хотілось б уточнити, чиї умови і з ким вони обговорюються?
Бо умови які висуває рф погіршились.
що саме погіршилось? бо окрім капітуляції ми не бачили жодних умов...
Shaman
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:09
Shaman написав:
ще м'яса вистачає? єдине, що в них залишилось...
а ракети вже закінчились. І авіація закінчилась. Скоро ми зробим блекаут в москві рожевими фламінго.
Я нічо не перепутав, парторг?
Banderlog
