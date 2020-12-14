Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а всі звернули увагу, що більше всього тут переймаються проблемами Києва і показово турбуються про киян саме іногородні, бігунці, гастарбайтери, емігранти, та ті хто до Києва взагалі не мають відношення?
я цю тему давно в фб прохавав - як тільки бачу зрадойобский допис чи камент про ситуацію в Києві або накид на Кличка - одразу дивлюсь профіль, а там - або місце проживання інше українське місто чи взагалі закордон, або профіль закритий
Хомякоид написав:У Києві менше 10% будиків з модернізованими теплопунктами і резервними джерелами струму для них.
Добре підготувались до зими. Йшов 5 рік війни.
Державна програма теплоізоляції старого фонду в Києві - вона або відсутня, або не виконується, або ж робиться в режимі окозамилювання. В Словаччині, всі старі "хрущовки" (чотириповерхові) - всі обшиті пінопластом чи мінватою. Війни у них немає, а про енергоефективність дбають. На відміну від самостійних чиновників, які нездатні до ефективного управління.
У самостійних керманичів - надлишок газу і електроенергії, донині. Безлад, хаос і корупція насамперед в головах. Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніков. Все як у їхніх ментальних колег, російських чиновників.
Доки тут не почнуться посадки вищих чиновників на 10+ років з конфіскацією майна - жодних змін не буде! Схоже, що це буде робити нова влада. Недарма юзіки і тузіки зеленського вже пригрвли собі місця в Ізраїлі та ЄС.
А при чому тут влада до обов’язків власників будинку самостійно вирішувати проблеми майна, яке їм належить? Більшість людей з совковим менталітетом, які впевнені, що власність, це тільки їхня квартира, а за все інше повинна дбати держава/місцева влада. Більше того, існують програми 70% на 30% і т.д., і якщо більшість власників будинку при томі, то вирішують проблеми. Але більшість власників, особливо старий фонд не бажають нічого робити, потім розказують, що всі винні, крім них самих. І саме цікаве. За кордоном дійсно утепляють будинки, але рахунки виставляють власникам квартир. Якщо рахунок не оплатив вел ком на вихід і твоя власність на аукціон. А у нас далеко не кожен платить навіть комунальні. Я спостерігаю, за будинком моїх родичів на харківському масиві. Панелька. Депутат Київради опікується цим будинком. Замінив на шару ліфти, замінив вікна на пластик, зробив ремонт вхідні групи, замінив двері на всіх поверхах і т.д. І що? Бачу повну деградацію будинку. Доводчики вкрали, ліфти потрощили і т.д. Тому що все на шару ніхто з власників копійки не заплатив. Люмпени вони і в Африці люмпени)) Вважаю що держава не повинна була дозволяти приватизацію квартир. Це була велика помилка. За кордоном ніякої приватизації не було, тому за старий фонд опікується держава, як власник. У більшості будинків, у яких власники купували, а не отримали на шару від держави квартири проблеми вирішуються зборами власників.
Frant написав:... Ещё раз. У меня давно сложилось ощущение, что никто ничего не экономит! Даже СССР формально проводил программы экономии ресурсов, типа лозунга Л.И. Брежнева "Экономика должна быть экономной!" ...
Это лозунг/слоган НЕ "дорогого Леонида Ильича", а Михаила Сергеевича ("меченого Мишки")
Вам треба було або народитися у 1960-х роках, щоб бути свідком політико-економічних процесів у совку 70-80-х років, або у поточну епоху хоча б іноді користуватися ШІ. "Фразу «Экономика должна быть экономной» сказал Леонид Ильич Брежнев 23 февраля 1981 года на XXVI съезде КПСС; это стало известным политическим лозунгом, подчеркивающим необходимость бережливости и рационального использования ресурсов в условиях развития страны. Контекст: Это был призыв к переходу от экстенсивного к интенсивному развитию, к более эффективному и бережливому хозяйствованию, поскольку экономический потенциал страны значительно вырос. Смысл: Фраза не является тавтологией ("экономика должна быть экономической"), а призывает к бережливости (экономности) в расходовании ресурсов, что было ключевым для экономической политики 1980-х". Після нападу на Афганістан у грудні 1979 року та запровадження санкцій демократичним світом комуно-кацапстан почав стрімко і остаточно деградувати, незважаючи на зусилля і гасла кремлівських упирів.
Люди десятилетиями НЕ управляли домами. Им: навязали ЖЭК (государственный/коммунальный), запретили реальное управление, отучили принимать решения, не дали инструментов влияния. А теперь с них спрашивают результат, который они не могли обеспечить физически.
Хотя, по большому счету, всё правильно. Что получено на шару, не ценится
Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру. Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.
Вперше згоден з Франтом А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб
Останні кілька сонячних днів «видові квартири» недурно збирають інсоляцію. 12 годин без світла (відповідно і опалення) , але з 12 дня до 16 години пряме сонце нагріває так лоджію, що там жарко . І ввечері (вмикають світло і опалення) Т ще тримається в квартирі не нижче 19 град
Межа розподілу - дуже влучно. І оця дичина повинна бути перероблена отримувачем прибутку до межі розподілу
В тій же Польщі такого африканського безладу не допустять. Відповідальність там з обох сторін