Щоб раз і назавжди закрити це питання

Давайте створимо просту табличку

тип дії___________________________________________покупець_______продавець

приймає участь в створенні доданої вартості________ні______________так

має свідоцтво платника ПДВ_________________________ні______________так

зобовязаний перевірити чи пройде платіж в Бюджет___ні______________так

несе відповідальність за те що не перевірив________ні______________так

зобовязаний сплатити в Бюджет______________________ні______________так

несе відповідальність за несплату в Бюджет_________ні______________так

То чому податок з зарплати і зарплата- це моя витрата

а ПДВ це чиясь?

Тільки тому що цей податок в окремій стрічці?

Табличка действительно простая. Она не отражает цепочки продаж, в которых покупатель может в дальнейшем принимать статус продавца, при этомчислиться плательщиком НДС.Предполагаю потому, что налоги делятся на прямые и непрямые. К непрямым относятся ПДВ, акциз, мито.Ссылки на нижеуказанные утверждения можно найти в сети без труда.Непрямі податки – це податки, які сплачує кінцевий споживач при купівлі товарів чипослуг. Іншими словами, непрямі податки перекладаються на кінцевого споживачапродавцем або постачальником товару чи послуги.Прямі податки застосовуються безпосередньо до доходу, прибутку чи багатства особи чи компанії, тодіяк непрямі податки застосовуються через ціну товарів і послуг.Я в одной из заметок встретил следующий пример. Значения не проверял. Надеюсь,что ошибок нет.В конечном итоге покупатель при совершении покупки возвращает продавцу колбасы 30 грн ПДВ.25 грн фактически компенсируют ПДВ, который магазин заплатил он заплатил мясокомбинату. 5 грниз тридцатки - это то, что заплатит магазин государству.Як розрахувати ПДВ від ціни товаруРозрахувати ПДВ можна так:Ціна товару з ПДВ = 120%Розмір ПДВ = Ціна товару з ПДВ – (Ціна товару × 100% / 120%).Поки діє ставка 20%, ПДВ від ціни товару становить 1/6 частину (20% від 120%).Приклад:Ціна ковбаси в магазині (Ціна з ПДВ) = 150 грн.Розмір ПДВ = 150 – (150×100%/120%) = 25 грн.Як розрахувати суму ПДВ, яка має бути сплачена до бюджетуНасправді товар, перш ніж потрапить від виробника до споживача, стає об’єктом кількохгосподарських операцій, наприклад, продаж від виробника до оптового продавця – продаж від оптового продавця до роздрібного продавця – продаж від роздрібного продавця до покупця. До бюджету платник ПДВ сплачує різницю між Податковим зобов’язанням і Податковим кредитом. Податкове зобов’язання – загальна сума податку, нарахована платником у звітному періоді. Таким чином, це сума податку, яку платник податків нараховує на вартість, яку він додає до товару з метою отримати прибуток.Податковий кредит – сума, на яку платник податків має право зменшити податковезобов’язання у звітному періоді.Сума ПДВ до сплати = Податкове зобов’язання – Податковий кредит.Приклад:Припустимо, що магазин купив у виробника ковбасу за 150 грн і перепродав кінцевомуспоживачеві за 180 грн. Тобто Ціна виробника з ПДВ = 150 грн, а Роздрібна ціна з ПДВ = 180грн.ПДВ від роздрібної ціни, що дорівнює в цьому випадку 30 грн – це податкове зобов’язаннямагазину.ПДВ від ціни виробника = 25 грн – це податковий кредит магазину.Сума ПДВ, що підлягає до виплати магазином = Податкове зобов’язання – Податковий кредит.Сума ПДВ, яку сплачує магазин = 30 грн – 25 грн = 5 грн.